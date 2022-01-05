Учительница должна заплатить штраф

Такое решение принял Александрийский горрайонный суд из-за нарушения учительницы.

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Напомним, что с 8 ноября к работе допускают только тех педагогов, у которых есть сертификат о вакцинации или справка, что не могут получить прививку из-за состояния здоровья.

Однако учительница Лариса Лысюк из Александрии считает, что это требование нарушает ее права. Она продолжала ходить в школу и срывала уроки другим учителям.

Педагог была признана виновной по статье № 44-3 об административных правонарушениях ("Нарушение правил относительно карантина людей"). Она должна выплатить штраф в 17 тысяч гривен и судебный сбор 454 гривны. Добавим, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения (28 декабря 2021).

Учительница приходила на уроки отстраненной

Лариса Лысюк – учительница истории и правоведения в Александрийском коллегиуме. Ее отстранили, потому что она не предоставила подтверждающих документов о вакцинации от коронавируса.

11 ноября женщина проводила уроки. Тогда администрация коллегиума вызвала полицию. Однако даже после этого учительница продолжала приходить в школу.

Смотрите видео конфликта с учительницей:

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К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых обжалуют решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.

Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался возобновлять на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы весомее, чем личные.

А на днях суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей из учебных заведений Варажской общины. Педагоги хотели отменить приказ об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19.