В Херсоне 40-летняя учительница решила заняться криминальным бизнесом. Она воровала в школе ноутбуки и продавала их на сайтах объявлений.

Так, женщина наворовала техники на 80 тысяч гривен, передает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

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Учительница за прошедший учебный год, работая в школе Херсона, украла около 7 предметов компьютерной техники, из одного из классов.

Впоследствии выяснилось, что она продала еще 8 ноутбуков и один видеопроектор. Из-за ее действий школа получила убытки на сумму более 80 тысяч гривен.

Как ее могут наказать? На имущество обвиняемой наложен арест. За кражу и продажу школьной техники ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности еще три года.