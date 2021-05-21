Уже месяц учительница географии совершает пробные восхождения на самую высокую гору для лучшей акклиматизации. Женщина хочет подняться на вершину без кислорода, но такая идея экстремальна и довольно опасна.

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Известно, что без кислородных баллонов на высоту более 8 тысяч метров смогли подняться лишь несколько женщин в мире.

Эверест (или Джомолунгма) – это самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,86 метра.

Однако украинская учительница настроена решительно. Чтобы показать, как выглядит восхождение на вершину, Кристина Мохнацкая демонстрирует видео, которое снимает на высоте 6400 метров.

Я уже здесь 43-й день и чувствую себя достаточно хорошо. Акклиматизация прошла успешно и очень рада, что мой организм воспринял это все так очень хорошо,

– говорит она.

Акклиматизация для Кристины Мохнацкой – это два полноценных восхождения: сначала на 6400 метров, а затем она спустилась вниз, а потом на 7900.

Почему женщина сразу не взошла на вершину? Кристина Мохнацкая ставит для себя очень амбициозную цель – выйти на Эверест без кислорода, поэтому и спускается в базовый лагерь для подготовки.

Однако педагог отмечает, что если ее организм самостоятельно не сможет дышать на высоте более 8 тысяч метров, то она таки использует маску.

Отметим, что гора Эверест довольно опасна, но Кристина туда идет, чтобы доказать, что она может это сделать. Этим она показывает непокоренность духа каждого украинца.

К слову, лишь в марте этого года власти Непала разрешили восхождение на Эверест после годичного запрета в связи с пандемией. Так, с апреля альпинисты начали снова покорять вершину, но с условиями соблюдения мер для борьбы с COVID-19.