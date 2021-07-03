Учительницу, которая в Киеве избила школьника с особыми потребностями, уволили из школы

В киевской школе №58 учительница избила ученика с особыми образовательными потребностями. В Офисе омбудсмена сообщили, что педагога уволили.

За этот инцидент также получил выговор заместитель директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе.

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Учитель начальных классов был уволен с занимаемой должности за совершение аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы (в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины),

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Людмила Денисова накануне направила запрос в Шевченковскую районную госадминистрации в Киеве по факту нарушения права ученика с особыми потребностями образования школы I – III ступеней № 58 столицы на достойное отношение и права на защиту от насилия.

В запросе она требовала сообщить, какие меры дисциплинарного воздействия приняты в отношении учителя, и проинформировать о проведенной работе по недопущению нарушений прав детей на достойное отношение, защиту от насилия и предотвращения подобных случаев в будущем.

Что известно об избиении мальчика в Киеве

Пострадавший мальчик учится в инклюзивном классе школы №58 В Киеве. Он имеет расстройства аутистического спектра.

Учительница, которая позволила себе поднять руку на ребенка, уже не впервые проявляет агрессию. О действиях женщины сообщил родителям ее ассистент.

На видео, которое опубликовали в сети, видно, как педагог в стенах учебного заведения бьет и пинает мальчика.

Уточняется, что после инцидента решили провести в начале 2021 – 2022 учебного года психологические тренинги для педагогических работников и обучение по предотвращению противоправным действиям, проявлениям жестокости и насилия в образовательном пространстве.

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