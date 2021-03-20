В большинстве школ уже начинаются весенние каникулы. И это прекрасное время, чтобы учитель и ученики могли отдохнуть и набраться сил. Поэтому мы собрали идеи для здоровья и вдохновения, которые помогут педагогу восстановиться за неделю.

Учитель должен быть в психологически исправном состоянии, иначе может наступить профессиональное выгорание. Поэтому, очень важно находить время для себя и больше отдыхать.

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Как учителю восстановиться за неделю весенних каникул

Больше отдыхайте на природе

Почти каждый человек имеет свое место силы. Будь-то соседний парк, лес или набережная. И во время каникул или выходных этим не стоит пренебрегать. К тому же, сейчас весна – за окном солнечная погода и свежий воздух.

По словам экспертов, не обязательно бегать по парку сломя голову и считать необходимое количество шагов в день. Можно просто прогуляться – посмотрите, как плавают утки, поют птицы или раскрываются почки.

Советуем вам сесть на скамейку, закрыть глаза, опустить руки вниз и почувствовать, как от вас "убегает" усталость и все плохие мысли. Так, хотя бы пол дня, проведенного в контакте с собой, существенно восстанавливают силы.

Попробуйте неделю без сахара

Сахар оказывает негативное влияние на наш организм. Если утром съесть сладкий завтрак, то глюкоза быстро попадет в кровь, уровень инсулина резко поднимется, а потом так же резко упадет – и мы снова будем чувствовать голод.

Но попробуйте, например, приготовить себе полноценный завтрак без сахара (омлет, лаваш с сыром и зеленью, салат), и посмотреть, на сколько больше сил у вас будет в течение дня и на сколько дольше вам не будет хотеться есть.



Учитель дома / Фото Unsplash

Поэтому советуем вам поэкспериментировать – и отказаться от сладкого на неделю. Вы увидите, как улучшится ваше самочувствие. А для вдохновения и мотивации можно посмотреть популярный документальный фильм "Сахар".

Убирайте по методу Мари Кондо

Обычно, учителя на весенних каникулах начинают мыть окна и убирать дом. Ведь к Пасхе совсем недалеко, а это значит, что время начинать генеральную уборку.

Но эксперты советуют убирать по методу Мари Кандо (она написала книгу "Выбрось хлам из жизни! Искусство уборки, которое изменит вас навсегда"). В ней она рекомендует вывалить из шкафа все вещи, взять в руки каждую и постараться почувствовать, приносит ли она вам радость. И если нет, выбросить или отдать.

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Да, убирать в первую очередь нужно одежду, рабочий стол и бумаги, ванную, кухню. К концу оставить фотографии и памятные вещи, ведь их переборка может занять больше времени. Тогда у вас появится пространство для новых вещей, и будет чисто как дома, так и на душе.

Продайте хлам на OLX

Велосипед, на котором уже никто не катается, остатки паркета после ремонта, люстра с дачи – все это можно не выбрасывать, а продать на сайте olx.ua или какой-то другой платформе. Интересно, что одна учительница, именно так набрала себе на поездку в Турцию.

Для того чтобы продавать вещи на olx, нужно завести там свой профиль с фото, красиво сфотографировать и описать вещи, которые вы хотите продать, и указать реалистичную цену.

Ведь ненужные вам вещи имеют свою стоимость, так почему этим не воспользоваться. Возможно, именно таким образом удастся осуществить ваше небольшое желание.

Слушайте любимую музыку

Если подобрать любимую, классическую музыку и слушать ее, ни о чем не думая, то это будет для вас как музыкотерапия.

Музыка обладает способностью удивительным образом корректировать психоэмоциональное состояние человека, улучшать настроение, восстанавливать функционирование всего организма.



Учительница / Фото Unsplash

Сделайте себе ванночки для ног

Учителя проводят очень много времени на ногах, поэтому неудивительно, что ноги под конец дня просто гудят. Чтобы снять эту тяжесть, существует очень простой способ – ванночки с солью для ног.

Для этого подойдет как обычная поваренная соль, так и соль для ванны с ароматическими маслами. Да, воду комфортной температуры нужно набрать в миску, всыпать туда ложку-две соли. Сесть удобно на стул, погрузить ноги в воду и посидеть так в тишине несколько минут.

После этого ноги смыть чистой водой и вытереть мягким полотенцем. Добавим, что такие ванночки укрепляют ногти, хорошо влияют на кожу ног и помогают снять напряжение. Подумайте: миска с соленой водой – это маленькое море в вашей квартире.

Медитируйте дома

Мечтаете о тишине, когда не слышно шума детворы и не раздается звонок? Хотите отдохнуть от собственных мыслей? Попробуйте медитацию (это состояние, когда человек здесь и сейчас и ни о чем не думает).

Отметим, что в этом состоянии мозг человека и вся его нервная система обладает способностью интенсивно восстанавливаться и отдыхать. Существует много интернет-гидов по медитации. Один из них, к примеру, WeMeditate. Пусть гармония наполнит ваши весенние каникулы.