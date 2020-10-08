В МОН отметили, что заполнять классный журнал имеют право классный руководитель и учителя, которые преподают отдельные предметы в начальных классах Новой украинской школы. Больше объяснений о том, как вести классный журнал – читайте в материале.

Министерство образования и науки опубликовало информацию для учителей о том, как вести школьный журнал в начальных классах НУШ.

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Как учителю вести классный журнал в начальных классов НУШ

Сколько страниц отведено на каждый предмет?

Печатные классные журналы содержат больше 270 страниц. Этого объема страниц достаточно для записи оценок в 3-х и 4-х классах Новой украинской школы. Итоговое оценивание может быть записано на страницах определенного учебного предмета или на свободных страницах, которые остаются в журнале.

Нужно ли выставлять тематическую оценку в журнале и дневнике?

Итоговое тематическое оценивание может быть в форме тестовых заданий, цифровой форме (в частности тестирование в электронном формате), комбинированной работы, практической работы, устного опроса и тому подобное. Результаты и оценки учащихся не должны фиксироваться в классном журнале и дневнике.

Как записывать домашние задания?

Домашнее задание в 1 классе не задается и не сохраняется. Во 2 классе домашнее задание для школьников является необязательным, однако в журнале могут отмечаться некоторые задания для учащихся.

В 3-4 классах домашние задания, если их задали школьникам, должны обязательно фиксироваться в журнале. Они записываются в журнал в колонке "Домашние задания".



Ведение учителем классного журнала в начальной школе / Фото nrcschtepivka

Если один интегрированный курс преподает два учителя, кто должен вести журнал и оценивать учеников?

Если один предмет ведут два учителя, то оба педагога заполняют журнал в части тех часов и тем, которые они преподают.

Приоритетным является заполнение электронного журнала или бумажного?

Школьный журнал может заполняться в электронной или бумажной форме. При этом учебные заведения могут создавать документы только в электронной форме при условии наличия соответствующего технического обеспечения.

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Как записывать в электронном журнале текущее оценивание?

Во всех классах НУШ осуществляется формирующее оценивание, которое отражается в оценочных суждениях учителя/учеников/родителей, которые характеризуют процесс обучения и достижения учеников. Такое оценивание не подлежит записи как в печатном, так и в электронном журналах.

Основные требования к ведению классного журнала: