Иногда учителя сталкиваются с агрессией в свою сторону и плохим поведением учеников. Это возникает из-за отсутствия у детей мотивации учиться или их раздражения. Как же учителям справиться с этими вызовами – читайте советы в материале.

Психолог Лилия Ягодка рассказала изданию VseOsvita о сложности в коммуникации между учителем и учениками во время обучения и поделилась советами, как справиться с плохим поведением учеников.

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Что делать учителю, которого на уроке "довел" класс

В таком случае психолог порекомендовала несколько эффективных шагов:

Для начала выявить главных виновников – это обычно определенная группа детей, которая задает тон всему классу. Обратиться к ним следует со спокойным и угрожающими выяснением: "Правильно ли я вас поняла: вы хотите сорвать урок?".

– это обычно определенная группа детей, которая задает тон всему классу. Обратиться к ним следует со спокойным и угрожающими выяснением: "Правильно ли я вас поняла: вы хотите сорвать урок?". После этого следует озвучить свое эмоциональное состояние по этой ситуации: "Я в ярости".

по этой ситуации: "Я в ярости". Опять спокойно, неугрожающе спросить : "Вы этого добивались?"

: "Вы этого добивались?" Сказать, что вы даете нарушителям время исправить ситуацию – и вы согласны немного подождать на это.

Психолог уверяет, что при всем классе важно не вести гневный монолог, а направить разговор на выяснение намерений самих учащихся. Такой техникой вы развиваете эмоциональный интеллект учащихся и сосредотачиваете класс на своей деятельности.



Обучение в школе / Фото bahrinesti

Как успокоиться после этого? Для восстановления эмоционального состояния после школы дома сразу побудьте наедине в комнате с выключенным светом и расслабляющей музыкой. Или сразу примите ванну с эфирными маслами или неспешно прогуляйтесь в парке.

Что делать учителю, который резко высказался относительно класса или одного ученика? Если так произошло, то стоит наедине поговорить с этим ребенком и спокойно разъяснить, что именно вы чувствовали в то время. Так вы научите ребенка понимать чувства других.

Как действовать учителю, когда ученики ведут себя агрессивно к нему

Чтобы понять ребенка, стоит всегда помнить, что агрессия детей – это послание, месседж. И одновременно это его запрос. Например, агрессия может быть посланием о запрете на эмоции дома и одновременно запросом "где показывать эмоции можно?".

Также, по словам психолога, агрессия может быть элементом подражания, например, деспотичному отцу. Или агрессия может быть средством удовлетворения важной потребности от отчаяния.

Кроме того, травле подвержены дети, которые сами подверглись травле – в таком случае ребенок стремится "отыграться".

Бывает так, что агрессия – это бунт детей против правил и требований действующей системы цивилизации вообще, не только в школе. И тогда учитель выбран объектом такого бунта случайно, как один из представителей системы,

– добавляет Лилия Ягодка.

Если есть возможность, спросите у такого ученика наедине, нужна ли ему помощь. Посоветуйте обратиться к школьному психологу. Но отказ ученика следует принять с пониманием, ведь детям часто трудно открыться взрослым, есть страх быть воспринятыми неправильно.

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Как учителю мотивировать современных подростков учиться

Не существует такого феномена, как немотивированный к развитию ребенок. А учитель на самом деле предоставляет возможности для самораскрытия ребенком своего потенциала – в частности, и к учебе.

И чтобы стимулировать такое самораскрытие ребенка, главными являются четыре компонента:

Ценить ребенка.

Доверять ребенку.

Поощрять ребенка.

Поддерживать ребенка.

И самое главное – категорически избегать сравнения ребенка с другими учениками. "Человека можно сравнивать только с ним самим, каким он был некоторое время назад", – подытожила эксперт.