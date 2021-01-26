Бесспорно успешность обучения учащихся частично связана с мотивацией и навыками социального взаимодействия. Поэтому, чтобы эффективно обучать школьников, учитель должен обладать определенными психологическими знаниями.

Коалиция по вопросам школьной и образовательной психологии США использует психологию во время обучения в школе. Там сформировали несколько принципов, полезных для преподавания, которые влияют на работу в классе.

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В документе говорится, в частности, о мотивации, социальном взаимодействии, эффективном микроклимате в классе и оценках.

10 принципов, которые помогут учителю работать лучше

1. То, что ученики думают о своих интеллектуальных способностях, влияет на их обучение

Учителя должны помогать ученикам осознать, что их интеллект и умения можно усовершенствовать благодаря собственным усилиям и опыту.

В особенности учитель должен объяснить, что неудача с каким-то заданием – это не повод считать себя неспособным. Но и не стоит хвалить ученика за быстрое выполнение простых задач. Это может подорвать мотивацию.

Эксперты уверяют, что похвала должна быть связана с усилиями или успешными стратегиями, а не способностями.

2. Знания, которые есть у учащихся на момент обучения, влияют на дальнейшее обучение

Иногда то, что дети уже знают, противоречит тому, что они изучают. Точно они уже могут иметь определенные ошибочные знания.

Что может сделать учитель:

Стимулировать учеников принять активное участие в прогнозировании решений, а затем доказать, что эти решения неверны.

Познакомить учащихся с достоверной информацией, которая противоречит их неправильным представлениям.

3. Обучение учеников не ограничиваются общими этапами их развития

Возрастом не всегда определяется уместный и актуальный учебный опыт. Ведь не только от возраста зависит то, как ученик умеет познавать или мыслить.

Что здесь может сделать учитель:

Поощрять мышление на знакомые темы. Например, ученики лучше понимают материал, который читают, и лучше пишут сочинения, когда у них есть знания по теме. Объединять детей с различным уровнем знаний в группы, чтобы обеспечить взаимодействие.

Учитель коммуницирует с учениками / Фото poltava.to

4. Обучение происходит в контексте, который нуждается в помощи

Учителя могут поддерживать распространение знаний и навыков учеников на различные контексты. Как это сделать? Способствовать обучению через понимание, а не запоминание элементов.

Учитель должен показать, как знания можно применить в реальном мире (например, используя умножение и деление для определения стоимости покупки в магазине). Обеспечьте ситуации, в которых ученики могут использовать и применять знания.

5. Получение долгосрочных знаний и навыков зависит от практики

Практика нужна для того, чтобы определенная информация переместилась из краткосрочной в долгосрочную память.

Примеры эффективных практических задач в классе:

– Тесты. Это поможет, если их применять часто или использовать через определенные промежутки времени. Особенно эффективны короткие тесты с открытыми вопросами.

– Упражнения на повторение. Выполняйте похожие задачи или решайте одну задачу различными методами.

6. Четкая, своевременная и понятная обратная связь от учителя

Качество обучения улучшится, если ученики регулярно будут получать конкретные и своевременные отзывы о работе. Это позволит школьникам не опускать руки во время учебы.

Отзывы наиболее эффективны, когда дают информацию о текущем уровне знаний и связывают производительность учащихся с образовательными целями.

Например, вместо общих замечаний, таких как "ты прекрасно справился" учителя могут делать больше комментариев, которые указывают на то, что удалось сделать хорошо сейчас. Своевременное предоставление отзыва повышает эффективность обучения.

К тому же, ученики обычно реагируют лучше, если отзыв об их работе содержит минимум негатива и решает важные аспекты их работы. Когда ученики изучают новое, частая похвала – очень важна, потому что тогда будет прогресс.

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7. Управление поведением помогает обучению

Учителя могут помочь учащимся получить навыки саморегуляции, используя методы обучения для повышения внимания, организации, самоконтроля, планирования и запоминания.

Для этого педагоги могут:

четко указывать ученикам цели уроков и заданий;

разбить задание на меньшие компоненты и четко изложить критерии его выполнения;

помочь учащимся планировать и оценивать кратко– или долгосрочные последствия решений;

использовать сигналы, чтобы предупредить учеников, что сейчас будет важная информация;

организовать занятия так, чтобы у учеников была возможность интенсивно фокусировать свое внимание.

8. Поощрение учеников к творческой деятельности

Креативность – это постоянная черта, которая есть или нет, но творческое мышление можно развивать и поддерживать.

Так, учителя могут предоставлять ученикам широкий спектр подходов к выполнению и решению заданий.

И хотя творческий процесс часто неправильно трактуют, исследования показывают, что креативность и инновации – это результат дисциплинированного мышления.

Что может способствовать развитию творчества: изменение активностей через добавление указаний к заданиям: создай, открой, представь, предусмотри, а также методы, которые сосредоточены на вопросах и отношении под сомнение устоявшихся убеждений, критическом изучении идей и вариантов.

9. Ученики учатся лучше и занимаются творчеством с удовольствием, когда внутренне мотивированы

Именно внутренняя мотивация означает заниматься чем-то ради себя. Для этого надо чувствовать себя независимым. Участие учеников является их собственной наградой и не зависит от похвалы или оценки.

Вместе с тем ученики, которые более мотивированы снаружи, могут быть ориентированы на вознаграждение и учиться поверхностно.

Кроме того, стоит давать ученикам возможность выбирать активности, участвовать в установлении правил. Потому внутренняя мотивация предусматривает получение задания, которое хочется выполнить ради себя.

10. Ученики проявляют настойчивость в выполнении сложных задач, когда нацелены на достижение мастерства

Через цели ученики участвуют в учебных активностях. Исследователи выделили два типа целей: мастерство и эффективность.

Так, цели мастерства ориентированы на освоение новых навыков, а ученики, которые имеют цели эффективности, хотят показать, что имеют адекватные способности.

Советы учителю: при оценке работы ученика попробуйте подчеркнуть индивидуальные усилия, прогресс и совершенствование. В то же время оценки лучше сообщать индивидуально. Также поощряйте учащихся обсуждать ошибки или неправильные ответы. Это возможность учиться, а не источник оценивания или доказательство способностей.

Один из лучших способов продвижения ориентации на мастерство – это сотрудничество. Вместо того, чтобы использовать сотрудничество и конкуренцию в классе, учителя могут иногда использовать метод смешивания групп, которые конкурируют между собой.