Как учителю реагировать на замечания родителей: практические советы

Сейчас родители не только участвуют в школьной жизни ребенка, но и активно сотрудничают с учителем. Однако иногда между педагогами и родителями могут возникать недоразумения. Читайте полезные советы о том, как учителю реагировать на замечания родителей.

По словам экспертов, на рабочем месте педагог должен действовать в пределах своих должностных обязанностей и полномочий, поэтому важно сразу объяснить это родителям.

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Как учителю реагировать на замечания родителей

Учительница Ольга Владимировна поделилась несложным алгоритмом поведения в некоторых типичных ситуациях. Например:

Если кто-то в родительском коллективе недоволен действиями учителя

В таком случае надо сразу вызывать этих родителей на индивидуальную встречу. Уместно сначала обсудить этот вопрос в родительском чате или на родительском собрании. Так вы избежите "бунта" недовольных и узнаете, есть ли еще у кого-то подобные претензии.

Если родители лично подошли с определенной просьбой или замечанием

Тогда назначьте отдельное время встречи для обсуждения ситуации. Не нужно проводить разговор на лестнице возле школы, в коридоре или пытаться быстро решить этот вопрос за несколько минут.

В то же время, если вы согласовали индивидуальную встречу, то сможете спокойно подготовиться (например, посоветоваться с коллегами, администрацией и т.д.).

Как вести себя на встрече? По словам эксперта, прежде всего дайте возможность родителям высказаться – не перебивайте, не используйте уточняющие вопросы, не комментируйте, а просто слушайте.

После того, как родители выговорились, обязательно проясните для себя те моменты, которые не поняли, чтобы ситуация стала максимально прозрачной. И комментируйте вопросы с позиции учителя: "Я, как педагог, считаю..." и с позиции родителей: "Как мама, я понимаю ваши чувства..." и т.д.,

– добавила она.

Предложите варианты решения проблемы

Здесь учителю желательно иметь не один вариант развития событий, а несколько. Позвольте родителям увидеть ситуацию с разных сторон и смоделируйте развитие событий в перспективе.

Кроме того, родители должны прийти к согласию между собой и выбрать наиболее удачное развитие событий. Если же "счастливого конца" не предвидится, то привлеките к разговору школьного психолога, директора или завуча.

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Что не стоит делать при решении конфликтных ситуаций с родителями:

Поддерживать решение родителей, с которым вы категорически не согласны, чтобы урегулировать конфликт.

Скрывать важные события от администрации.

Обсуждать ситуацию с учениками – такое поведение будет неуместным.

К слову, в Украине универсальное проявление вежливости учителя – ученики встают во время того, как педагог заходит в класс. В то же время в других странах учителю могут кланяться или даже целовать руки. Где больше всего уважают учителей – читайте в статье.