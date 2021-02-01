Ученики часто любят задавать вопросы и на них учителям надо отвечать всегда лаконично и вовремя. Как педагогу справиться со шквалом вопросов от детей и как реагировать на эмоциональные упреки родителей – читайте в материале.

Источник: Освіторія



Эксперты подготовили универсальную инструкцию, которая поможет управлять вопросами учащихся и спокойно реагировать на них.

Обратите внимание Каким является идеальный учитель в Украине: интересные результаты опроса от МОН

Как управлять вопросами в классе

Дети довольно долго учились дистанционно, поэтому возвращение в классы потребует адаптации. Поэтому здесь психологи советуют напомнить ученикам о культуре задавать вопросы. Как это сделать:

применяйте принцип "вопросы по руке" : если учащийся хочет задать вопрос, он должен поднять руку и подождать, пока до него дойдет очередь;

: если учащийся хочет задать вопрос, он должен поднять руку и подождать, пока до него дойдет очередь; выделяйте отдельное время для вопросов на уроке: это может быть после инструкций к определенному заданию, в конце урока, на перерыве и т. д;

на уроке: это может быть после инструкций к определенному заданию, в конце урока, на перерыве и т. д; поддерживайте культуру уважения и тишины во время вопросов: пусть во время того, как один ученик спрашивает, другие внимательно слушают ваши ответы, чтобы вопросы не повторялись;

во время вопросов: пусть во время того, как один ученик спрашивает, другие внимательно слушают ваши ответы, чтобы вопросы не повторялись; заведите традицию "спроси о чем угодно": это может быть время в конце дня, во время классного часа или на перерыве (такие вопросы необязательно должны касаться учебы или текущих тем, но они могут интересовать детей).

Американский педагог Майкл Линсин дал несколько советов, чего не стоит делать учителям:

не принимайте вопросов, пока вы даете объяснения или инструкции к заданию;

не обращайте внимания на вопросы, которые "выкрикиваются" из класса или перебивают вас;

не отвечайте на вопрос, который только что звучал и вы уже дали на него ответ.



Ученики задают вопросы учительнице / Фото УП. Жизнь

Что сказать, если не знаете правильного ответа

Конечно, учитель – не поисковая система, чтобы знать все. К тому же, чего – то не знать – это нормально. Поэтому не стоит смущаться, если ученик задает вопрос, на который вы не имеете ответа.

Как выйти из этой ситуации? Британская учительница Дженни Фогс советует несколько последовательных шагов:

Не пытайтесь ответить быстро и что попало, если не знаете правильного ответа. Возьмите короткую паузу и спокойно признайте, что этот вопрос достаточно сложный, и у вас нет на него ответа прямо сейчас. Скажите ученикам, когда вы дадите на него ответ позже. Это можно сделать либо до конца урока, либо пообещать вернуться к вопросу на следующий день. Здесь важно соблюсти обещание, даже если ученик уже забыл. Если это вопрос, который поднимает дискуссию или может иметь несколько ответов в зависимости от контекста, можно предложить найти ответы всем классом.

Как реагировать на личные вопросы от учеников? Иногда хорошие отношения с учениками могут стирать границы между рабочим и частным пространством. Поэтому важно определить границы, за которые ученики и учителя не должны заходить.

Но если в классе звучит слишком личный вопрос к учителю, то он может дать ученикам понять, что вы его услышали. Например, можно отреагировать так:"меня радует, что вы так интересуетесь моей жизнью вне работы, но этот вопрос слишком личный, я оставлю его без ответа".

Как отвечать на эмоциональные вопросы родителей

Общение учителей с родителями – это отдельная наука, которая требует немалых усилий. Однако, здесь тоже есть общие правила, и их нужно устанавливать. Прежде всего, договоритесь с родителями, что ваше общение будет происходить на уровне конкретных фактов или потребностей ребенка, а не на уровне эмоций или слухов.



Учитель говорит с родителями / Фото southeast



Но если родители продолжают, несмотря на договоренность, обращаться к учителю с эмоциональными вопросами-упреками, мол, вы поставили несправедливо оценку, даете слишком много домашнего задания и тому подобное, то вот несколько советов: