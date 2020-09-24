Очень многие педагоги получают стресс из-за работы, а это может вызвать выгорание. Как преодолеть эмоциональное истощение – читайте советы в материале.

Полезными рекомендациями поделилась кризисный психолог Елена Любченко с изданием "Освитория".

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Что такое эмоциональное выгорание? Это реакция на хронический стресс, связанный с большим количеством насыщенных ситуаций и вынужденно огромными объемами общения. Это возникает тогда, когда адаптационные ресурсы человека в преодолении стресса превышены. К тому же, чем дольше длится стресс, тем выше риск эмоционального истощения, потери психологической энергии.

Как предотвратить эмоциональное выгорание

Делайте "тайм-ауты". Для обеспечения психического и физического благополучия важно отдыхать от работы и других нагрузок. Если много негатива, ищите свой способ "выпустить" его. Откажитесь от мысли, что у вас что-то не получится. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить первые симптомы усталости. Адекватно оценивайте свои возможности и не берите на себя слишком много. Находите время для себя. Вы имеете право на частную жизнь, поэтому общайтесь с друзьями и родными. Высыпайтесь, потому что полноценный сон не менее 8 часов в сутки защищает психику от переутомления. Для того чтобы хорошо и крепко спать, выпейте на ночь теплого молока с медом или прогуляйтесь. Обращайтесь за помощью и поддержкой. Если вы почувствовали, что начинаете эмоционально "перегорать", остановитесь! Пора признать, что надо отдохнуть. Если есть возможность, лучше обратиться к психотерапевту.

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Сначала делайте лучше себе, затем – другим

Есть много обстоятельств, которые усложняют жизнь педагогов, особенно сейчас, когда карантин заставил работать по-новому. В частности, нет четкой технологии работы онлайн и на все не хватает времени. Поэтому, у учителей может появиться психологическая усталость.

"А поскольку психология объясняет, что во время управления гневом и успокоения, наше поведение влияет на других. Поэтому очень важно глубинное понимание себя. Но, к сожалению, нас не учат, как сделать лучше себе", – говорит эксперт.

Учительница помогает ученикам с задачей / Фото Профсоюз образования

Поэтому учителю следует рефлексировать над своими чувствами, то есть настаивать на праве уединиться и понять, что с вами происходит и чего хочется. Делайте так, чтобы вам было лучше.

Назовите креативно то, что чувствуете

Психолог Лиза Баретт советует два пути повышения эмоционального интеллекта: один – более академический, второй – более терапевтический.

Первый вариант – это скачать из интернета подробный перечень эмоций и смотреть в него во время просмотра фильма. Вы будете находить проявления различных оттенков и запоминать названия.

– это скачать из интернета подробный перечень эмоций и смотреть в него во время просмотра фильма. Вы будете находить проявления различных оттенков и запоминать названия. Второй лучший тем, что может снизить эмоциональное напряжение. Вам нужно просто дать свои названия различным состояниям, которые регулярно повторяются в вашей жизни. К примеру, в филиппинской языке есть чувство "желание обнять то, что кажется милым" или в японском "разочарование от неудачной стрижки".

Так, учителя могут придумать имена для: волнения в начале урока, усталостм после проверки контрольных работ, раздражения, когда при дистанционном обучении возникают проблемы с интернетом и тому подобное.

Учитывайте контекст эмоций

Если вы сможете признать эмоции, то вы их сможете полнее пережить. Эксперты уверяют, что негативные переживания на самом деле стоит пережить – и тогда они гораздо быстрее уйдут.

Ведь учителям часто приходится скрывать негатив от учеников, и этим вы обманываете себя. Если есть много негатива, ищите свой способ "выпустить" его (спорт, физический труд, прогулки, музыка, самомассаж, поддержка близких и т.п.).

Но здесь есть один нюанс: многие знают, что приятные эмоции связаны с эндорфинами. Но мало кто знает, что негативные эмоции сопровождаются выбросом гормона энкефалина – а он, между прочим, уменьшает физическую боль.

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Также важно понимать контекст чувств и знать, какой вы человек и как вас воспринимают другие. Но для многих людей переживания негативных чувств влияет на самовосприятие. "То есть я чувствую себя злым или думаю, что меня так воспринимают другие, потому что часто злюсь, даже если этого никто не видит. Так подогревается профессиональное выгорание", – говорит Елена Любченко.

Оценивайте свой уровень эмоционального интеллекта

Если работа учителя связана с постоянными стрессами, то негативные эмоции станут привычным явлением. А, как показывает исследование, мы считаем себя более негативными и более беспомощными со своими эмоциями, чем мы есть на самом деле.

Поэтому развитый эмоциональный интеллект защищает от выгорания: повышает удовольствие от работы и успешность учителя. Ученые утверждают, что больше EQ (эмоциональный интеллект) значит для педагога больше, чем высокий уровень IQ. Он помогает вдохновлять и строить здоровые отношения в классе.