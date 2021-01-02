Хотя каждый учитель хочет, чтоб урок прошел идеально, а ученики не нарушали дисциплину, иногда ситуация выходит из-под контроля. В таком случае педагог должен позвонить администрации школы.

Эксперты соглашаются, что унять детей и настроить их на начало занятия довольно нелегко. Ведь иногда даже обычное замечание учителя может перерасти в конфликт между учеником и педагогом. Как же учителю провести урок и не поддаваться на провокации учеников – рассказал образовательный эксперт Владимир Онацкий в фейсбуке.

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По его словам, профессия учителя – лучшая, ведь именно они передают свои знания, опыт, умения, навыки тем, кто в них нуждается. И, к сожалению, с другой стороны, на уроки приходят не только те, кто хочет учиться и усваивать новые знания.

Но, к сожалению, конфликт может возникнуть у любого учителя с учеником. К примеру, ученица во время урока занимается посторонними делами, а учитель просит прекратить играть. При этом девочка его не слушает и огрызается. Тогда педагог звонит маме. В результате ученица может обижаться на учителя.

Такая ситуация может выйти из-под контроля. Но учитель может просто сказать: "Если мама не смогла тебя уговорить прекратить играть, то, пожалуй, и я не смогу. Даже не буду тратить время. Другие ученики ждут начала урока, поэтому начинаем... " и все, урок был бы продолжен, а авторитет учителя не пострадает,

- говорит эксперт.

Однако, если педагог продолжает выяснять отношения, как бы доказывая свою правоту, это точно создаст конфликт.

"Взаимоотношения между людьми – это сложно, особенно управлять классом. Поэтому учителю необходимо постоянно самосовершенствоваться и выбирать курсы для повышения педагогического мастерства, которые действительно будут полезными, например, основы конфликтологии", – сказал Онацкий.

Кроме того, руководители школ должны больше внимания уделять тренинговым программам для учащихся и учителей, направленным на улучшение взаимодействия между ними.

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