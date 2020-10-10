Все учителя мечтают о своей идеальной школе. Но иногда случается так, что учителя долго не могут найти работу, потому что не хватает вакансий или не подходит место, или же школы длительное время ищут педагогов и тоже не могут найти.

Если вы решили попробовать себя в учительстве или уже давно задумываетесь над тем, чтобы сменить школу, то издание "Освитория" подготовило для вас интересные и важные советы от эксперта Марины Пристинской.

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По ее словам, на многих сайтах школ есть возможность виртуальной экскурсии, поэтому учитель может "погулять" по различным школам виртуально или посетить несколько школ на дне открытых дверей. Особенно будет хорошо, если в школе вам проведут экскурсию ученики, которые там учатся.

На что обращают внимание работодатели в школе

Резюме

Эксперт отмечает, что когда она рассматривает резюме, то сначала смотрит на фото. "Если вижу на нем девушку, которую сфотографировали у бассейна с бокалом напитка, то она мне может нравиться, но я задумываюсь: почему человек, который хочет работать учителем, выбрал именно такое фото?", – говорит Марина Пристинская.

Поэтому запомните, что в резюме должно быть деловое фото, чтобы работодатель знал, что вы точно знаете, куда устраиваетесь на работу. Также стоит узнать, есть ли в школе дрескод.

И на собеседование оденьтесь сдержанно и аккуратно / Фото grade

Также эксперты отмечают, что стоит внимательно читать описание вакансии и требования. И необходимо, кроме образования, написать о своих компетенциях: что учитель умеет, какими технологиями, методиками владеет. "Пишите, даже если вы диджей или умеете монтировать видео. Сейчас важны не только знания, но и навыки", – добавляют они.

Опыт работы

В резюме нужно последовательно прописать свой профессиональный опыт, чтобы работодатель мог проследить карьерный путь учителя. "Советую написать о себе что-то интересное, что будет характеризовать вас как личность и как учителя", – добавляет эксперт.

Речь

Кроме того, во время собеседования работодатели часто обращают внимание на вещание кандидата – насколько открыто и искренне он/она отвечает на вопросы. "Я, например, всегда спрашиваю, о чем человек мечтает, что любит читать, как себя развивает. Один из ключевых навыков 21-го века – уметь учиться каждый день, особенно он актуален для педагогов", – отмечает Марина.

Также эксперт уверяет, что на собеседовании нужно говорить только правду, ведь опытные руководители всегда замечают, когда человек обманывает. И во времена карантина стоит быть готовыми пройти собеседование по телефону или онлайн.

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Уверенность кандидата

Работодатель всегда отдает предпочтение тому, кто на интервью говорит и ведет себя уверенно. Поэтому перед собеседованием нужно настроить себя уверенно. К примеру, можно постоять или посидеть с широко расправленными плечами, уперев руки в бока. Ученые говорят, что это действительно придает уверенности.

Мотивация

Кроме того, учителей на собеседовании часто спрашивают, почему они выбрали именно образование, какие они имеют яркие воспоминания из своего педагогического опыта и проходили ли онлайн-курс для учителей начальной школы.

"Почистите" социальные сети

Директор или заместитель школы, куда хочет устроиться учитель, могут мониторить страницы кандидатов в соцсетях: инстаграме, фейсбуке, твиттере и тому подобное. Поэтому желательно, чтобы у вас на странице не было нецензурной лексики, мемов и комментариев. Ведь впоследствии учителей в соцсетях будут отслеживать ученики или их родители.

Кому школы отдают предпочтение – студенту или опытному педагогу? Эксперт подчеркнула, что для школ не так важен возраст или опыт, как готовность и желание человека работать с детьми, принимать челенджи, которые ждут учителя на новом месте работы.

Где искать работу? Конечно же, на соответствующих сайтах по поиску работы или подработки: Work.ua, Rabota.ua, Trud.com, OLX, Freelance.ua тому подобное. Кроме того, согласно теории шести рукопожатий и силе связей, ваши шансы найти нужную работу возрастут, если больше людей будут знать об этом. В частности, среди ваших друзей могут быть знакомые, которые сейчас ищут учителя в свою школу.