Во время дистанционного обучения иногда бывает трудно организовать образовательное пространство и создать командную атмосферу. Особенно если ученики не всегда посещают занятия. Однако, эти проблемы можно решить, если организовать правильное общение с родителями и развивать ученический коллектив.

Психолог в области развития эмоционального интеллекта Елена Черныш рассказала о новых подходах в обеспечении социального взаимодействия учащихся, родителей и педагогов, передает издание "ВсеОсвита".

Интересно Ребенок не хочет делать домашнее задание: какие причины и что делать родителям

Эксперт уверяет, что при дистанционном обучении учитель не всегда находится в непосредственном контакте с учениками. Особенно сложно проследить, самостоятельно ли ученик выполняет контрольные задания.

Поэтому важно предусматривать методы организации, которые активизируют деятельность учащихся: виртуальные семинары, переписку в чатах, участие в заочных дискуссиях.

Также надо оценивать самостоятельность, творческую активность ребенка, обеспечить обратную связь с комментированием ответов, указывать на ошибки и оказывать помощь в поисках правильных решений.

Во время онлайн-обучения учителю нужно следить за своей интонацией, артикуляцией, темпом речи, а также вдумчиво подбирать слова и четко формулировать задачи,

– отметила Елена Черныш.

По ее словам, нужно всегда создавать на уроках для детей различные ситуации, чтобы они дискутировали или активно все обсуждали. К примеру, можно поставить одну тему в режиме форума без ограничения времени, и предложить детям найти решение и проанализировать ситуацию.



Дистанционное обучение / Фото​ pexels

Мотивация во время онлайн-обучения

Психолог подтверждает, что детей мотивируют хорошие оценки, похвала, успех в деятельности, поощрение со стороны родителей, подарки и бонусы и тому подобное. Кроме того, для ученика важно не количество набранных баллов, а развернутая характеристика ответа.

И это можно выполнять при дистанционном обучении. Ведь в онлайн-режиме можно общаться с учеником устно или письменно, и можно обеспечить качественную обратную связь.

Учителям не надо забывать и о работе в группах. Ведь это позволяет создать для ребенка ситуацию успеха наряду с ровесниками. Потому одной из традиционных форм мотивации является само сравнение и соревнование,

– отмечает Елена Черныш.

Также психолог считает, что устойчивый эффект мотивации можно получить от внутренних мотивов: осознанного стремления к знаниям, поиска и достижение успеха, самореализации.

Читайте также Как урок физкультуры сделать любимым для детей: полезные советы от учительницы

Как достичь командной работы в классе

Елена Черныш утверждает, что работа в командах направляется на решение сложных задач в условиях вариативной множественности и разработки стратегии.

Для организации командного взаимодействия нужно учитывать:

Что все участники разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместных задач;

Что должны быть инициатива и творческий подход к решению задач;

Что поставленная задача понятна и открыта для всех участников;

Что принятые решения основываются на договоренностях между всеми участниками;

Что все члены групп чувствуют ответственность за принятые решения.

Как находить общий язык с родителями ученика

"Что касается сотрудничества с родителями, то следует обеспечить им возможность постоянно поддерживать связь с педагогами и администрацией. Еженедельно информировать их об успехах ребенка", – говорит психолог.

Также хорошим помощником станет электронный журнал, который даст возможность родителям мониторить учебные достижения ребенка и своевременно реагировать на проблемы.

И еще стоит продумать систему дополнительного консультирования учащихся и родителей по отдельным вопросам. Например, это могут быть записи видеороликов с объяснением материала, использование социальных сетей для общения с учителем, видеоконференции родителей с классными руководителями и тому подобное.