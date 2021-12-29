В планах проекта "Ноутбук каждому учителю" к концу года должны были приобрести 60 тысяч единиц техники на основе софинансирования с местными общинами.

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Благодаря прозрачности процессов и экономии средств качественными и новыми ноутбуками теперь смогут пользоваться 61 628 учителей.

Интересно! В Дашборде проекта говорится, что в настоящее время в школы доставили только 57 524 ноутбука из 62 198 купленных. Там можно посмотреть, как ОГА использовали средства и за какую цену покупали технику.

Добавим, что из госбюджета на этот проект было выделено более 1,1 миллиарда гривен. Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Куда пойдут сэкономленные средства

По словам Шкарлета, более 73 миллионов гривен сэкономленных средств уже направлено в частности на:

приобретение школьных автобусов,

обеспечение создания надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах.

На эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников в опорные школы.

Мы продолжаем работу в этом направлении, ведь наша цель – чтобы каждый украинский учитель имел надлежащие условия работы и возможности для саморазвития,

– добавил Шкарлет.

К слову, ранее Владимир Зеленский пообещал, что всех украинских учителей снабдят новыми ноутбуками. Так, в этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 – каждый учитель будет иметь ноутбук.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​Есть еще одна победа. Совместно с Минцифрой, в рамках национального проекта "Ноутбук каждому учителю", нам удалось закупить более 61 тысяч единиц современной техники.

В начале проекта до конца года было запланировано приобрести 60 тысяч единиц на основе софинансирования с местными общинами. Благодаря прозрачности процессов и экономии средств качественной техникой теперь новыми ноутбуками смогут пользоваться 61 628 учителей.

73 713 200 гривен сэкономленных средств уже направлено, в частности, на приобретение школьных автобусов и обеспечение создания надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах. На эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников в опорные школы.

Спасибо коллегам за совместную и преданную работу. А в первую очередь – за полученный результат. Мы продолжаем работу в этом направлении, ведь наша цель – чтобы каждый украинский учитель имел надлежащие условия работы и возможности для саморазвития.