Учителям закупили больше ноутбуков, чем планировалось: Шкарлет обнародовал данные

Благодаря проекту "Ноутбук каждому учителю" приобрели более 62 тысяч ноутбуков для школ. Хотя изначально планировалось, что педагоги получат 60 тысяч ноутбуков.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что благодаря командному сотрудничеству МОН, Минцифры и СБУ процесс закупки ноутбуков для учителей был максимально прозрачным.

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Средняя стоимость одного ноутбука составила 17,8 тысячи гривен. Смотрите, сколько ноутбуков получили педагоги в каждой области – по ссылке.

По плану, 60 тысяч ноутбуков должны были получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей. Но удалось закупить 62 674 ноутбука.

Совместными усилиями за короткий промежуток времени нам удалось не просто обеспечить компьютерной техникой немало учителей, но и перевыполнить план. Я уверен, что это только начало,

– заявил Шкарлет.

Добавим, что на проект "Ноутбук каждому учителю" из госбюджета выделили 980 миллионов гривен. Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Ноутбуки оснащены всем необходимым для дистанционной работы учителя – камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Это позволит сделать учебный процесс современным и удобным, независимо от карантинных ограничений из-за COVID-19.

Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок прозрачным, специалисты разработали дашборд, где каждый может контролировать, как ОГА используют средства и за какую цену покупают технику.

Ранее Сергей Шкарлет рассказывал, что более 73 миллиона гривен сэкономленных средств по закупке ноутбуков будут направлены на:

приобретение школьных автобусов,

обеспечение создания надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах.

В частности, на эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников к опорным школам.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​В рамках национального проекта "Ноутбук каждому учителю" состоялись последние подсчеты. По результатам проекта приобретено 62 674 ноутбука для УОСО. Благодаря командному сотрудничеству МОН, Минцифры и ДКИБ СБУ процесс закупки ноутбуков для учителей был максимально прозрачным.

Во время реализации программы достигнуто соотношение 1 ноутбук на одного педагогического работника, как это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 403 от 21 апреля 2021 года. По плану, 60 тысяч ноутбуков должны были получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей.

Вопрос условий труда учителей и в дальнейшем остается среди ключевых задач государства. Совместными усилиями за короткий промежуток времени нам удалось не просто обеспечить компьютерной техникой немало учителей, но и перевыполнить план. Я уверен, что это только начало.