Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что благодаря командному сотрудничеству МОН, Минцифры и СБУ процесс закупки ноутбуков для учителей был максимально прозрачным.

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Средняя стоимость одного ноутбука составила 17,8 тысячи гривен. Смотрите, сколько ноутбуков получили педагоги в каждой области – по ссылке.

По плану, 60 тысяч ноутбуков должны были получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей. Но удалось закупить 62 674 ноутбука.

Совместными усилиями за короткий промежуток времени нам удалось не просто обеспечить компьютерной техникой немало учителей, но и перевыполнить план. Я уверен, что это только начало,

– заявил Шкарлет.

Добавим, что на проект "Ноутбук каждому учителю" из госбюджета выделили 980 миллионов гривен. Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Ноутбуки оснащены всем необходимым для дистанционной работы учителя – камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Это позволит сделать учебный процесс современным и удобным, независимо от карантинных ограничений из-за COVID-19.

Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок прозрачным, специалисты разработали дашборд, где каждый может контролировать, как ОГА используют средства и за какую цену покупают технику.

Ранее Сергей Шкарлет рассказывал, что более 73 миллиона гривен сэкономленных средств по закупке ноутбуков будут направлены на:

приобретение школьных автобусов,

обеспечение создания надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах.

В частности, на эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников к опорным школам.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​В рамках национального проекта "Ноутбук каждому учителю" состоялись последние подсчеты. По результатам проекта приобретено 62 674 ноутбука для УОСО. Благодаря командному сотрудничеству МОН, Минцифры и ДКИБ СБУ процесс закупки ноутбуков для учителей был максимально прозрачным.

Во время реализации программы достигнуто соотношение 1 ноутбук на одного педагогического работника, как это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 403 от 21 апреля 2021 года. По плану, 60 тысяч ноутбуков должны были получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей.

Вопрос условий труда учителей и в дальнейшем остается среди ключевых задач государства. Совместными усилиями за короткий промежуток времени нам удалось не просто обеспечить компьютерной техникой немало учителей, но и перевыполнить план. Я уверен, что это только начало.