Для первоклассников, по словам учителей, сложной будет не только первая учебная неделя, а первые полгода.

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Ведь детям необходимо время на адаптацию. Они получают новое помещение, окружение, друзей, учителя да и новую парту. И все это мешает сконцентрироваться на учебе.

Поэтому учительница начальных классов поделилась собственными советами, которые помогут удачно начать новый учебный год с 1 сентября.

Как начать учебный год

Знакомство с учениками

Этому этапу надо уделить едва ли не больше всего внимания. И провести первое знакомство для первоклассников лучше в формате игры.

Например, поиграйте в "Паутинку": ученики передают клубочек с нитками друг другу, рассказывают о себе, а потом наблюдают за историями других. Учитель может в это время поддерживать малышей.

А для удобства можете сделать бейджи с написанными именами учеников и прикрепить их к одежде ребенка. Но накануне обязательно проведите инструктаж. В частности, не позволяйте самостоятельно снимать бейдж, чтобы ребенок не укололся булавкой.

Правило начала урока

По словам педагога, есть правило, которое актуально во все времена – никогда не начинайте урок, пока ученики не успокоятся после перерыва и в классе не наступит тишина. Объясните ученикам, что вам трудно разговаривать, когда кто-то говорит.

А если во время урока дети устали и начали шептать, то не перекрикивайте их. Вместо этого предложите другой вид деятельности, сделайте физкультминутку или гимнастику пальцев.



Обучение в школе / Фото НУШ

Действенный способ – начните говорить шепотом. Дети моментально реагируют на изменение в вашей речи и затихают, пытаясь прислушаться к рассказу.

Успокойте детей

В первом классе часто ученик может начать плакать по родителям. В таком случае учитель должен остановить урок и помочь ребенку эмоционально. Скажите, что понимаете его/ее чувства, и что скучать по родителям – нормально, и скоро они встретятся вновь.

Экскурсия в школе

Второй учебный день уделите экскурсии школой. Разделите детей на пары и покажите этажи и необходимые помещения: столовую, туалет, спортивный зал и т. д.

Также обратите внимание детей на места повышенной опасности (если таковые в школе есть). Проговорите правила безопасного обращения во время перерывов.

Создайте правила в классе

Обсудите с учениками правила поведения в классе. Например, как сигнализировать, когда надо в уборную, нужно ли спрашивать разрешения попить воды и тому подобное.

Кроме того, нужно вместе с классом обсудить последствия несоблюдения определенных правил. Например, два опоздания – учитель звонит родителям учеников; первое невыполненное домашнее задание – предупреждение, второе – оценка в дневник.

Как приучить детей к дисциплине и что делать, если они нарушают правила – читайте в статье.

Позвольте высказаться каждому ребенку

В первую неделю старайтесь дать возможность высказаться всем ученикам. Даже если ребенок отклонился от темы, или не отвечает на поставленный вопрос, сначала выслушайте, а затем прокомментируйте его ответ.

Ведь некоторые ученики мечтают о внимании взрослого и поэтому отвечают неуместно, а другие – эмоциональны и хотят разделить с учителем счастье от новой игры.

Поговорите с родителями детей

Когда заканчиваются уроки и ученики бегут к родителям, не спешите возвращаться обратно в кабинет. Учителю стоит уделить внимание и взрослым, в частности скажите несколько слов о каждом ребенке (например, о настроении, поведении, активности или эмоциональности ребенка).

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Кроме того, учительница советует не спешить как можно быстрее выполнить школьную программу. Лучше переспрашивайте у детей, кто что не понял, кто не нашел необходимые принадлежности и тому подобное. А после каждого этапа уточняйте, успели ли они все сделать.

И обязательно хвалите учеников по случаю, радуйтесь успехам детей и творите новый учебный день с удовольствием.

К слову, новый учебный год планируют начать в обычном режиме. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что детские сады, специальные учреждения и начальная школа обязательно должны учиться очно. А на дистанционное обучение будут идти по окраске территорий.