Встреча с учениками после каникул: как учителям удачно провести первый урок в новом учебном году

Независимо от класса и возраста ребенка, начало обучения всегда запоминается всем. О чем же учителям надо не забыть в этот трогательный день – читайте идеи от педагога, которые помогут подготовиться к встрече со школьниками.

По словам эксперта, самое главное правило первого урока – спланировать все заблаговременно, продумать все детали и проводить его с желанием подарить детям радость.

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Идеи, которые помогут удачно провести первый урок

Эмоциональность педагога

Это поможет продемонстрировать ученикам искренность своих чувств и зарядить их позитивом на новый учебный год. Поэтому, когда вы встречаете детей впервые после летнего отдыха, улыбайтесь и устанавливайте контакт с первых секунд.

И спрашивайте, как прошли летние каникулы, что нового дети видели, о чем узнали. Такой диалог позволит учащимся почувствовать, что их жизнь интересует взрослого, и педагог может разделить с ними радости.

Подготовьте кабинет

Создайте в классе праздничную атмосферу. К примеру, можно создать красивую фотозону (из цветных листов А4 сделайте круговой веер, а в центре напишите "2021/2022 учебный год", или укажите класс, в котором ученики учатся).

Или можно воспользоваться гофрированной бумагой и создать объемные цветы или сделать арку из цветных шариков. Такая особенность в вашем кабинете вызовет интерес среди школьников.



Фотозона для школьников / Фото ireland.apollo

Напишите на доске тему первого урока

На самом деле не все ученики запоминают, как звучала тема первой встречи. Поэтому ее стоит прописать на доске и во время урока несколько раз вернуться к ней, чтобы это лучше зафиксировалось в памяти.

Слушайте учеников

Выбирайте такие формы работы на уроке, чтобы дети больше высказывали собственные мысли, соображения. И не разделяйте их ответы на правильные и неправильные. Это поможет ученикам почувствовать, что их рассуждения – уместны, а мысли услышаны.

Игра или тайны во время урока

Создайте на уроке элемент игры, сказочного сюжета или таинственности. Благодаря этому вы сможете поддерживать желание быть активными творцами урока.

Например, спрячьте определенный символический (по теме урока) предмет в яркую шкатулку и предложите ученикам задавать вам конкретные вопросы, ответ на который будет "да" или "нет".

Цели на следующий год

Предложите детям создать свои пять целей на новый учебный год. А затем сохраните сообщения учеников, и во время последнего звонка проанализируйте, чьи цели воплотились.

Кроме того, в течение года стимулируйте и подбадривайте детей, предлагайте вспомнить написанное и двигаться к выбранной цели. Это научит учеников ответственно относиться к своим планам.

Коллективные задачи

Дети очень любят коллективные творческие задания. Поэтому, во время урока можете сделать что-то совместно: огромный дом из лего, дерево с множеством листочков с пожеланиями друг другу или коллективное исполнение песни.

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Конец первого урока

Заканчивая урок, переспросите у учеников, все ли высказались, никто ли не желает дополнить разговор своими соображениями и предложениями.

А если вы учитель начальной школы, то задержитесь минут на 10 после урока в кабинете. Сделайте фотографии с каждым учеником у праздничной доски и отправьте семьям. Пусть такой приятный подарок от учителя поднимет им настроение.

Неуместные идеи для первого урока

Не ведите урок в формате сплошного монолога. Дайте высказаться и детям.

Не стоит раньше времени выбирать двух учеников и делать их ведущими на уроке. Учитель – это главный человек в образовательном процессе.

Не раздавайте за несколько дней каждому ученику стихи, чтобы превратить урок в их сплошное декламирование. Стихи нужно учить, их необходимо знать, но это неуместно на первом уроке.

Не выбирайте для парной или групповой работы слишком сложные задачи. Первый урок – это не контрольная и не самостоятельная работы.

Не создавайте ситуаций, которые имеют целью конкуренцию. Например, когда класс разделен на группы, каждая из которых получает баллы. Так можно обидеть часть класса.

Не концентрируйте внимание на нескольких учениках, давайте возможность приобщаться к обсуждению всем желающим.

К слову, чуть больше чем через месяц школьники вернутся в классы. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.