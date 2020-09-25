Министерство образования и науки подписало меморандум о сотрудничестве со страховыми компаниями, чтобы обеспечить для педагогов страхование здоровья, в том числе от заболевания СОVID-19.

Соответствующие письма с учетом в работе отправили руководителям учебных заведений, передает МОН.

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Там отметили, что в связи с ростом количества выявленных больных коронавирусом, МОН подписало меморандум, который направлен на обеспечение участников образовательного процесса доступными и качественными услугами в сфере добровольного страхования здоровья.

Страховые компании обязались разработать доступные программы добровольного страхования для сферы образования и при необходимости корректировать их,

- заверили в Минобразования.

К слову, ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет сказал, что средств на страхование учителей не предусмотрено, но МОН в рамках перераспределения расходов в размере 540 миллионов гривен хочет направить их на средства по борьбе с коронавирусом.