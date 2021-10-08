Учреждение образования может само выбрать, как оценивать учеников по собственной шкале оценки или по системе оценивания, определенной законодательством.

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В МОН отметили, что если школа введет собственную шкалу оценивания, то там должны определить правила, как перевести эти оценки в систему оценивания, определенную законодательством.

Подходы к системе оценивания отражены в "Методических рекомендациях относительно особенностей организации образовательного процесса в первом (адаптивном) цикле/5 классах школы".

Система оценивания помогает учителю конкретизировать учебные достижения учащихся и предоставить необходимые инструменты для внедрения справедливого оценивания

В оценивании учебных достижений учащихся важно различать текущее формовочное оценивание (оценивание для обучения) и итоговое оценивание (семестровое, годовое).

Текущее формовочное оценивание осуществляют с целью помочь учащимся осознать способы достижения лучших результатов обучения. Итоговое оценивание осуществляют с целью получения данных об уровне достижения учащимися результатов обучения.

Также учителя школы могут принять решение об осуществлении промежуточного оценивания по отдельным предметам/интегрированным курсам.


Оценивание учеников в школе / Фото protedu.org

Семестровое оценивание осуществляют с учетом различных видов учебной деятельности в течение семестра и динамики личных учебных достижений ученика/ученицы. Проведение отдельной семестровой аттестации не является обязательным.

Годовое оценивание осуществляют на основе семестровых или скорректированных семестровых оценок. Но годовая оценка не обязательно является средним арифметическим от оценок за I и II семестры, здесь нужно учитывать динамику учебных достижений ученика в течение года.

В МОН добавляют, что оценка учащихся является конфиденциальной информацией, которую сообщают только ученику и его родителям.

Что учитывать при оценивании учеников? Оценивание должно быть сориентировано на компетентность и сквозные умения, предусмотренные учебной программой.

Какие критерии должны учитывать учителя:

  • умеет ли ученик решать проблемы и выполнять практические задания с применением знаний, охватываемых учебным материалом;
  • коммуницирует ли ученик с учителями;
  • осуществлял ли ученик планирование и искал ли учебный материал, работал ли с текстовой и графической информацией;
  • рефлексия собственной учебно-познавательной деятельности.

Для определения уровня достижения учащимися результатов обучения учебное заведение может применять "Ориентировочную рамку оценивания учебных достижений учащихся".


Критерии оценивания учащихся / Фото МОН

Ведение журнала в 5 классах регулируется приказом МОН №423. Количество предусмотренных страниц и предметов/курсов определяется согласно учебному плану учреждения образования.

Все записи в журнале ведутся на государственном языке, чернилами одного (черного или синего) цвета. В случае ошибочной или неправильной записи она зачеркивается, рядом делается правильная, которая удостоверяется подписью директора и скрепляется печатью внизу.

Как заполнять классный журнал:

  1. Классные журналы параллельных классов нумеруются арабскими цифрами и прописными буквами украинского алфавита. Например, "1-А класс", "1-Б класс", "3-Б класс", "3-Б класс".
  2. Распределение количества страниц для учебных предметов и курсов по выбору в соответствии с учебным планом осуществляет директор или заместитель по учебно-воспитательной работе.
  3. Классный руководитель заполняет разделы: "Учет посещения (пропусков занятий)"; "Учет проведения бесед, инструктажей, мероприятий по безопасности жизнедеятельности"; "Общие сведения об учащихся"; "Сводная таблица движения учащихся класса".
  4. Фамилии и имена учащихся записываются на страницах соответствующего раздела журнала в алфавитном порядке.
  5. В разделе "Учет посещения (пропусков занятий)" классный руководитель ежедневно отмечает количество уроков, пропущенных каждым учеником. Отсутствие ученика записывается в виде дроби, числитель которой указывает на причину отсутствия ("н" – отсутствие ученика, "хв" – отсутствие по болезни), а знаменатель – на количество пропущенных уроков. Например: "н/6", "хв/5".
  6. На левой странице развернутого журнала в разделе "Учет учебных достижений учащихся" учитель ведет ежедневный учет учебных достижений и посещение учащимися занятий, на правой – записывает дату проведения урока, его содержание и задания на дом.
  7. В графе "Содержание урока" в соответствии с календарным планированием кратко записывается тема урока, контрольной, практической, лабораторной работы и тому подобное.
  8. В графе "Задание на дом" коротко записывается содержание и характер его выполнения (читать, выучить наизусть, повторить и т. п.), страницы учебника, номера задач, примеров, практические работы.
  9. В графе "Месяц и число" проставляется дата проведения урока. Отметки о посещении и баллы за достижения в обучении проставляются в одних и тех же клеточках. Отсутствие ученика (ученицы) на уроке обозначается буквой "н".
  10. Дата проведения занятий записывается дробью, числитель которой является датой, а знаменатель – месяцем текущего года. Например, 04/09 означает четвертое сентября.
  11. Оценивание учебных достижений учащихся осуществляется по 12-балльной системе (шкале) и его результаты обозначаются цифрами от 1 до 12.
  12. В случае отсутствия учителя педагогический работник, который его заменяет, в графе "Задание на дом" после записи домашнего задания записывает "Замена", фамилию, инициалы и заверяет запись своей подписью.
  13. На свободных страницах журнала классный руководитель записывает темы дополнительных занятий и консультаций, которые проводятся с учениками.
  14. Проверка руководителем (заместителем руководителя) школы состояния ведения журнала осуществляется в течение учебного года не меньше 4 раз. Срок хранения классных журналов в архиве – 5 лет.

Проверку тетрадей (анализ соответствующих результатов учебной деятельности) учащихся целесообразно рассматривать как элемент текущего формирующего оценивания как механизм предоставления учащимся письменного обратной связи.

При проверке тетрадей необязательно придерживаться бального оценивания, в частности, кроме коротких письменных комментариев при анализе результатов учебной деятельности учащихся в тетрадях, можно делать пометки "див." или ставить подпись.

Как учителям оплачивают проверку тетрадей? Учителям 5 – 11 (12) классов школ дополнительно оплачивают проверку письменных работ по языку и литературе в размере 20%, математике – 15%, иностранному языку, технической механике и черчению – 10% ставки заработной платы.

Надбавка осуществляется в пределах средств на оплату труда, за счет образовательной субвенции. Размер надбавки устанавливается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.

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Кроме того, надбавка педагогам может начисляться в размере до 50% должностного оклада за выполнение особо важной работы и сложность, напряженность в работе. Так, школы, которые участвуют в пилотировании, имеют право на обеспечение надбавки до 50%.

К слову, в Харьковской области школьников отправят на каникулы чуть раньше – с 18 октября (а не 24 октября, как рекомендовало МОН). Это делают для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Детали – читайте в статье.