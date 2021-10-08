Учреждение образования может само выбрать, как оценивать учеников по собственной шкале оценки или по системе оценивания, определенной законодательством.

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В МОН отметили, что если школа введет собственную шкалу оценивания, то там должны определить правила, как перевести эти оценки в систему оценивания, определенную законодательством.

Подходы к системе оценивания отражены в "Методических рекомендациях относительно особенностей организации образовательного процесса в первом (адаптивном) цикле/5 классах школы".

Как учителям оценивать учеников в 5 классах НУШ

Система оценивания помогает учителю конкретизировать учебные достижения учащихся и предоставить необходимые инструменты для внедрения справедливого оценивания

В оценивании учебных достижений учащихся важно различать текущее формовочное оценивание (оценивание для обучения) и итоговое оценивание (семестровое, годовое).

Текущее формовочное оценивание осуществляют с целью помочь учащимся осознать способы достижения лучших результатов обучения. Итоговое оценивание осуществляют с целью получения данных об уровне достижения учащимися результатов обучения.

Также учителя школы могут принять решение об осуществлении промежуточного оценивания по отдельным предметам/интегрированным курсам.



Оценивание учеников в школе / Фото protedu.org

Семестровое оценивание осуществляют с учетом различных видов учебной деятельности в течение семестра и динамики личных учебных достижений ученика/ученицы. Проведение отдельной семестровой аттестации не является обязательным.

Годовое оценивание осуществляют на основе семестровых или скорректированных семестровых оценок. Но годовая оценка не обязательно является средним арифметическим от оценок за I и II семестры, здесь нужно учитывать динамику учебных достижений ученика в течение года.

В МОН добавляют, что оценка учащихся является конфиденциальной информацией, которую сообщают только ученику и его родителям.

Что учитывать при оценивании учеников? Оценивание должно быть сориентировано на компетентность и сквозные умения, предусмотренные учебной программой.

Какие критерии должны учитывать учителя:

умеет ли ученик решать проблемы и выполнять практические задания с применением знаний, охватываемых учебным материалом;

коммуницирует ли ученик с учителями;

осуществлял ли ученик планирование и искал ли учебный материал, работал ли с текстовой и графической информацией;

рефлексия собственной учебно-познавательной деятельности.

Для определения уровня достижения учащимися результатов обучения учебное заведение может применять "Ориентировочную рамку оценивания учебных достижений учащихся".



Критерии оценивания учащихся / Фото МОН

Как учитель должен вести классный журнал

Ведение журнала в 5 классах регулируется приказом МОН №423. Количество предусмотренных страниц и предметов/курсов определяется согласно учебному плану учреждения образования.

Все записи в журнале ведутся на государственном языке, чернилами одного (черного или синего) цвета. В случае ошибочной или неправильной записи она зачеркивается, рядом делается правильная, которая удостоверяется подписью директора и скрепляется печатью внизу.

Как заполнять классный журнал:

Классные журналы параллельных классов нумеруются арабскими цифрами и прописными буквами украинского алфавита. Например, "1-А класс", "1-Б класс", "3-Б класс", "3-Б класс". Распределение количества страниц для учебных предметов и курсов по выбору в соответствии с учебным планом осуществляет директор или заместитель по учебно-воспитательной работе. Классный руководитель заполняет разделы: "Учет посещения (пропусков занятий)"; "Учет проведения бесед, инструктажей, мероприятий по безопасности жизнедеятельности"; "Общие сведения об учащихся"; "Сводная таблица движения учащихся класса". Фамилии и имена учащихся записываются на страницах соответствующего раздела журнала в алфавитном порядке. В разделе "Учет посещения (пропусков занятий)" классный руководитель ежедневно отмечает количество уроков, пропущенных каждым учеником. Отсутствие ученика записывается в виде дроби, числитель которой указывает на причину отсутствия ("н" – отсутствие ученика, "хв" – отсутствие по болезни), а знаменатель – на количество пропущенных уроков. Например: "н/6", "хв/5". На левой странице развернутого журнала в разделе "Учет учебных достижений учащихся" учитель ведет ежедневный учет учебных достижений и посещение учащимися занятий, на правой – записывает дату проведения урока, его содержание и задания на дом. В графе "Содержание урока" в соответствии с календарным планированием кратко записывается тема урока, контрольной, практической, лабораторной работы и тому подобное. В графе "Задание на дом" коротко записывается содержание и характер его выполнения (читать, выучить наизусть, повторить и т. п.), страницы учебника, номера задач, примеров, практические работы. В графе "Месяц и число" проставляется дата проведения урока. Отметки о посещении и баллы за достижения в обучении проставляются в одних и тех же клеточках. Отсутствие ученика (ученицы) на уроке обозначается буквой "н". Дата проведения занятий записывается дробью, числитель которой является датой, а знаменатель – месяцем текущего года. Например, 04/09 означает четвертое сентября. Оценивание учебных достижений учащихся осуществляется по 12-балльной системе (шкале) и его результаты обозначаются цифрами от 1 до 12. В случае отсутствия учителя педагогический работник, который его заменяет, в графе "Задание на дом" после записи домашнего задания записывает "Замена", фамилию, инициалы и заверяет запись своей подписью. На свободных страницах журнала классный руководитель записывает темы дополнительных занятий и консультаций, которые проводятся с учениками. Проверка руководителем (заместителем руководителя) школы состояния ведения журнала осуществляется в течение учебного года не меньше 4 раз. Срок хранения классных журналов в архиве – 5 лет.

Как учитель должен проверять тетради учеников

Проверку тетрадей (анализ соответствующих результатов учебной деятельности) учащихся целесообразно рассматривать как элемент текущего формирующего оценивания как механизм предоставления учащимся письменного обратной связи.

При проверке тетрадей необязательно придерживаться бального оценивания, в частности, кроме коротких письменных комментариев при анализе результатов учебной деятельности учащихся в тетрадях, можно делать пометки "див." или ставить подпись.

Как учителям оплачивают проверку тетрадей? Учителям 5 – 11 (12) классов школ дополнительно оплачивают проверку письменных работ по языку и литературе в размере 20%, математике – 15%, иностранному языку, технической механике и черчению – 10% ставки заработной платы.

Надбавка осуществляется в пределах средств на оплату труда, за счет образовательной субвенции. Размер надбавки устанавливается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.

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Кроме того, надбавка педагогам может начисляться в размере до 50% должностного оклада за выполнение особо важной работы и сложность, напряженность в работе. Так, школы, которые участвуют в пилотировании, имеют право на обеспечение надбавки до 50%.

К слову, в Харьковской области школьников отправят на каникулы чуть раньше – с 18 октября (а не 24 октября, как рекомендовало МОН). Это делают для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Детали – читайте в статье.