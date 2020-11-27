Учителя, преподавая в школах во время карантина, могут заразиться COVID-19. Но поскольку он не является профессиональным заболеванием педагогов, то им не стоит рассчитывать на дополнительное обязательное государственное страхование в случае инфицирования.

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, которое было направлено на запрос директора одной из столичных школ Дмитрия Ламзи, сообщает он в Фейсбуке.

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В МОН, ссылаясь на закон Об общеобязательном государственном социальном страховании, отмечают, что профессиональное заболевание возникает именно вследствие выполнения работы, которая сама по себе является вредной (по определению), но работник должен ее выполнять, поскольку это входит в его трудовую функцию.

Если сравнивать с медиками, то к их трудовой функции относится обязанность работать с людьми, которые болеют COVID-19. Зато учителя и другие педагоги наоборот должны делать все для того, чтобы избегать контактов с больными людьми и детьми,

– говорится в письме.

А любое подозрение на потенциальное присутствие у ученика COVID-19 должно приводить к переводу его на самоизоляцию и дистанционное обучение. "Поэтому заболевание, полученное во время, а не вследствие выполнения профессиональных обязанностей, не является профессиональным заболеванием", – добавили в МОН.

Ведь установление причинно-следственной связи между заболеванием и преподаванием учителя почти невозможно, потому что педагоги могут передвигаться общественным транспортом, посещать больницы, магазины, другие общественные учреждения и тому подобное.

В то же время в МОН напомнили, что учителя имеют право на выплату пособия по временной потере трудоспособности вследствие заболевания коронавирусом. Эти выплаты осуществляются на основании листка нетрудоспособности.

В Минобразования отметили, что введение дополнительного обязательного государственного страхования учителям на случай инфицирования COVID-19 требует внесения изменений в законодательство.

К слову, ранее Минобразования планировало подписать меморандум со страховыми компаниями, чтобы обеспечить детям и работающим учителям-пенсионерам страхование от коронавируса, поскольку они входят в группу риска.