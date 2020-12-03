С каждым днем ситуация с заболеванием коронавирусом ухудшается. Болезнь получает стремительное распространение и среди учителей и учеников. К тому же, педагоги, которые заболели COVID-19, должны тратить собственные средства на лечение.

Однако власть Ивано-Франковска решила поддержать учителей, поэтому в городе педагогам, которые болели коронавирусом, окажут материальную помощь. Об этом рассказала заместительница городского главы Виктория Дротянко во время онлайн-совещания, которое опубликовали в фейсбуке.

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Так, сумма компенсации для учителей – от 3000 до 5000 гривен, а будет зависеть она от сложности заболевания и его течения.

По словам Виктории Дротяненко, в горсовете планируют компенсировать учителям расходы, связанные с лечением коронавируса.

Если болезнь перенесли дома – это одна сумма, если были значительные расходы на лечение в больницах – другая. В среднем – от 3000 до 5000 гривен,

– подчеркнула она.

Как учителям получить компенсацию? Для того, чтобы получить материальную помощь, нужно подать соответствующие документы в Департамент образования и науки. Согласно решению, оттуда их передадут в Департамент соцполитики.

К слову, сейчас известно, что 66 учителей уже подали заявление на материальную помощь. А по состоянию на 1 декабря в школах Ивано-Франковска заболели COVID-19 37 учителей и 22 ученика.

Ранее Министерство образования и науки Украины сообщило, что на страхование учителей средств не предусмотрено. Тем не менее, педагоги имеют право на выплату пособия по временной потере трудоспособности вследствие заболевания коронавирусом.