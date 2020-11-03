Министерство образования и науки Украины объяснило особенности оплаты труда педагогов на период карантина. В частности, при организации дистанционного обучения учителя тоже будут получать доплаты за проверку работ учащихся, а также за сложность и напряженность в работе.

Об этом говорится в разъяснении Минобразования по применению норм нового положения о дистанционной форме обучения, передает пресс-служба ведомства.

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Учитель, который ведет уроки дистанционно, должен указывать в классном журнале режим проведения (синхронный или асинхронный) конкретного учебного занятия.

Что такое синхронный и асинхронный режимы обучения? Синхронный режим обучения – это когда учитель проводит урок дистанционно для всех учеников одновременно в режиме реального времени (это может быть чат, аудио-, видеоконференции, социальные сети и т.д.). Асинхронный режим – это когда учитель проводит урок для обучающихся дистанционно с задержкой во времени, используя электронную почту, форум, социальные сети и др.

Также учителям во время онлайн-обучения необходимо отмечать отсутствующих учеников, но это можно делать только во время урока в синхронном режиме. Проведение асинхронных учебных занятий датируется в соответствии с календарно-тематическим планированием.

В МОН отметили, что сейчас законодательством не определено особенностей оплаты труда педагогов, организующих дистанционное обучение. Но работникам школ, которые переведены на дистанционку, выплачивается заработная плата на общих основаниях.

Как учителям будут оплачивать дистанционные уроки

При организации дистанционного обучения сохраняются доплаты за проверку учебных работ учащихся;

Остаются доплаты за работу в инклюзивных классах (группах);

Добавят надбавки за сложность, напряженность в работе;

Добавят надбавки за увеличение объема выполняемых работ;

Будут другие доплаты и надбавки в соответствии с законодательством.

Кроме того, учителя могут организовывать дистанционное обучение в пределах их рабочего времени с учетом режима работы школы. Министерство образования подчеркивает, что не менее 30% учебного времени, предусмотренного образовательной программой, должно быть организовано в синхронном режиме.

Также школа должна обеспечить регулярное наблюдение за результатами обучения учеников, а также предоставление им поддержки в образовательном процессе.

Педагогические работники, которые обучают школьников дистанционно, должны повышать свою квалификацию в использовании цифровых технологий. В то же время обязательного наличия у учителей документов о повышении квалификации путем формального образования не предусматривается.

В Украине со 2 ноября начал действовать новый раздел регионов на уровне эпидбезопасности. Ученикам в красных зонах стоит учиться дистанционно. Какие города и регионы попали в красную зону – читайте здесь.

Повышение зарплаты учителей в 2021 году

Добавим, что уровень зарплаты учителей в 2021 году будет увеличиваться в два этапа: в январе и в июле. В частности, зарплата молодого учителя с января повысится до 4 тысяч 859 гривен, а с июля 2021 года – до 5 тысяч 265 гривен.

В то же время зарплата учителя I категории с января следующего года должна увеличится до 6 тысяч, а с июля 2021 года – до 6 тысяч 567 гривен. А зарплата учителя высшей категории с января 2021 года составит почти 6,5 тысячи, а с июля 2021 года – 7 тысяч гривен.