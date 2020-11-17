Несмотря на усиление карантина многие школы продолжают работать в очном режиме, зато другие – обучают детей дистанционно. Как же должны платить за онлайн-работу учителей и оплачивать ли им самоизоляцию – читайте в материале.

Ответы на самые распространенные вопросы предоставил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в фейсбуке.

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По словам Горбачева, несмотря на меры безопасности, в школах фиксируются многочисленные случаи заболеваний учащихся и педагогов COVID-19.

Поэтому в случае выявления коронавируса в учебном заведении для предотвращения его распространения часть учителей должна пойти на самоизоляцию, чтобы избегать контактов с другими людьми. Обычно в одной школе на самоизоляцию одновременно вынуждены идти несколько педагогов.

Как учителям будут оплачивать самоизоляцию и дистанционную работу

Горбачев отметил, что для предотвращения распространения COVID-19 в перечень страховых случаев на получение пособия по временной нетрудоспособности была добавлена самоизоляция. То есть тем учителям, которые находятся на самоизоляции, выдается листок по временной нетрудоспособности на 14 дней.

Так, размер пособия не зависит от страхового стажа и выплачивается лицам, которые находятся в больницах или на самоизоляции под медицинским наблюдением в размере 50% средней заработной платы.

Эксперт заявил, что одновременная оплата самоизоляции и дистанционной работы – невозможна в полном объеме. Ведь часто часть педагогов, находясь на самоизоляции, обучает учеников дистанционно. Однако педагоги за это получат лишь 50% зарплаты.

Учитель проводит обучение дистанционно / Фото НУШ

"Иногда возникает другая проблема – часть директоров школы заставляет учителей обучать учащихся дистанционно во время самоизоляции, когда учитель имеет лист временной нетрудоспособности и, соответственно, не должен работать", – сказал Горбачев.

Образовательный омбудсмен рассказал, что если учитель может осуществлять дистанционную работу во время самоизоляции, по согласованию с директором школы, то не нужно оформлять листок по временной нетрудоспособности. Тогда педагог получит зарплату в полном объеме.

Но, в случае проявления признаков болезни, работник должен связаться со своим врачом и оформить листок нетрудоспособности по болезни, и обязательно сообщить об этом руководителю учебного заведения.

Горбачев отметил, что срок самоизоляции должен длиться не менее 14 дней. В случае болезни, врач определяет срок самоизоляции лица.

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Ранее в МОН отметили, что сейчас законодательством не определены особенности оплаты труда педагогов, организующих дистанционное обучение. Но работникам школ, которые переведены на дистанционку, выплачивается заработная плата на общих основаниях.

Как учителям будут платить за дистанционные уроки во время карантина:

При организации дистанционного обучения сохраняются доплаты за проверку учебных работ учащихся;

Остаются доплаты за работу в инклюзивных классах (группах);

Добавят надбавки за сложность, напряженность в работе;

Добавят надбавки за увеличение объема выполняемых работ;

Будут другие доплаты и надбавки в соответствии с законодательством.

Кроме того, учителя могут организовывать дистанционное обучение в пределах их рабочего времени с учетом режима работы школы. Министерство образования отмечает, что не менее 30% учебного времени, предусмотренного образовательной программой, должно быть организовано в синхронном режиме.