Учителям будут доплачивать за ведение школьного сайта

С 1 января 2022 учителя, преподаватели и другие работники в учебных заведениях, которые отвечают за ведение вебсайта, делопроизводства и бухгалтерского учета, будут получать доплату в размере 10%.

Это приняли в постановлении правительства, которое вступило в силу 1 января этого года.

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Сколько будут доплачивать за ведение сайта

Постановление правительства устанавливает 10% доплаты учителям, преподавателям и другим работникам в учебных заведениях, которые отвечают за ведение:

вебсайта,

делопроизводства,

бухгалтерского учета.

Недавнее внедрение Кабмином – доплаты за ведение сайта – бесспорно, является очень важным шагом как для обеспечения функционирования сайта учреждения образования, так и для поддержки работников, которые занимаются его наполнением,

– отметил омбудсмен.

Эта норма определяется как доплата за другие виды деятельности, а ее начисление является обязательным во всех учебных заведениях.

Но пока непонятно, откуда должна финансироваться эта доплата – за счет образовательной субвенции или за средства местных бюджетов. Ведь бюджеты уже заложены, а доплату нужно выплачивать.

Почему важно, чтобы ответственный за ведение вебсайта получил эту доплату?

Чтобы формировать доверие к учебному заведению, необходимо прозрачно освещать его деятельность, а для обеспечения открытости заведения ответственному за сайт человеку нужно собирать и публиковать все необходимые документы. Важно регулярное и оперативное наполнение сайта об актуальных событиях, достижениях и проблемах в учебном заведении. Это необходимо, чтобы коммуницировать с участниками образовательного процесса, общественностью и властью. Поэтому ответственный за сайт человек должен "быть включен" во все процессы и события школы. Работник, занимающийся ведением сайта, отвечает за его техническое обслуживание. И на это нужно выделять финансы, ведь сейчас часть учебных заведений создает вебсайты на бесплатных ресурсах, где содержится много рекламы.

Учебные заведения могут нанять IT-специалиста

В школах обычно ведения вебсайта перекладываются на педагогов, что отрывает их от основной работы. Такие функции – затратный по времени процесс, который требует специальных знаний и соответствующих навыков.

Вебсайт создается для информирования родителей, учеников и общественности, поэтому его необходимо наполнять, размещать информацию, новости, объявления и тому подобное. А часть информации для сайта нужно создавать собственноручно.

Сергей Горбачев заметил, что установление такой доплаты – это первый шаг. Но все же школам нужно нанять отдельного IT-специалиста, который бы занимался не только сайтом, но и другими важными цифровыми и техническими вопросами:

наполнять и поддерживать работу сайта;

настраивать системы и все необходимое для организации дистанционного и смешанного обучения;

настраивать системы электронных классных журналов и дневников и постоянно вносить в них данные;

организовывать делопроизводство в электронной форме, что позволит уменьшить забюрократизированность в учебных заведениях и тому подобное.

К слову, в МОН рассказали, как распределяют образовательную субвенцию на школы. По его словам, это осуществляется на основании контингента учащихся, который указывают еще в сентябре перед планированием бюджета. В то же время количество ставок или фактический фонд оплаты труда учителей не учитывается. Детали – читайте в статье.