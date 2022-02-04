Учителя и воспитатели в Чернигове подали 18 исков в суд из-за отстранения

Работники школ и садиков Чернигова подали в суды 18 исков на директоров заведений. Все из-за их отстранения от работы без прививки против коронавируса.

Начальник городского управления образования Василий Билогура подчеркнул, что в настоящее время суды рассмотрели семь дел.

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Решения по всем приняли в пользу отстраненных. Их должны допустить на работу и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

Что решил суд по делам педагогов

Учитель-логопед детского сада №53 Марина Кошельник тоже выиграла суд. 28 января Деснянский суд города отменил приказ об отстранении и назначил выплатить зарплату воспитательнице.

Уже 31 января женщина вернулась на работу. Сумма компенсации, которую ей должны выплатить, составляет около 16 тысяч гривен. Марина Кошельник рассказала, что на момент отстранения она была вакцинирована, но отказалась предоставлять учебному заведению справку об этом.

Я имею право на медицинскую тайну, и я отказалась предоставлять эту информацию… В суде эти данные предоставлены, соответственно, автоматически и моя медицинская тайна, смысл о ней дальше не говорить, если в суде я это подтвердила, то я уже вышла на работу,

– сказала она.

Пытается признать незаконным и отменить приказ об отстранении, а также взыскать зарплату и психолог детского сада №7 Любовь Радченко.

"Эта вакцина не занесена в перечень обязательных. Это рекомендуемая прививка. Я не антивакцинатор. Я прививаюсь от гриппа, ребенка вакцинирую, и все прививки есть. Но сейчас это принуждение, я против, поэтому и подала в суд", – сказала она.

Добавим, что с 8 ноября от работы были отстранены невакцинированные педагоги и госслужащие. В Чернигове было 218 педагогов. Люди считали это незаконным и стали обращаться в суды. Общая сумма компенсаций, которые пытаются отсудить педагоги, пока неизвестна.

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации учителя подают многочисленные иски в суды, в которых обжалуют решение школы. Однако, далеко не всех педагогов возвращают на работу. Например, недавно суд в Ивано-Франковской области отказался возвращать на работу невакцинированную учительницу.

А ранее суд Ровненской области также отказал в удовлетворении двух исков учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении.