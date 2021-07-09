Не видели Украину без войны: 3 истории о том, как учителя учат детей в прифронтовых зонах

В этом году Global Teacher Prize Ukraine впервые отметят учителей, работающих в прифронтовых зонах. Ведь, по данным ЮНИСЕФ, из-за войны на Востоке дети и учителя в 3 500 учебных заведениях почти ежедневно сталкиваются с опасностями. Как учителя обучают учеников возле линии фронта – читайте в статье.

Более 750 школ и садиков были повреждены или разрушены с начала боевых действий на Донбассе. В то же время почти 400 тысяч детей ходят в школы, расположенные возле линии разграничения, где обстрелы и мины угрожают их жизни.

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А в прошлом учебном году в школы пошло поколение детей, которые от рождения еще не видели Украину без войны.

А учителя из прифронтовых зон теперь, кроме учебы, имеют еще одну функцию – интегрировать детей в украинское общество. Ведь именно школьные учителя – являются тем мостиком, который соединяет школьников Донбасса с Украиной, ее культурой, языком, ценностями и будущим.

Как учителя в прифронтовых зонах учат детей

"Вижу большой смысл в том, что я именно здесь"

В прифронтовых школах часто нехватка кадров, ведь все чаще люди выезжают из региона. И бывает, что один учитель преподает несколько разнопрофильных предметов.

Так, педагог из села Михайлюки Луганской области Елена Бобрышева уже 8 лет работает учительницей начальных классов. Хотя их всего 26 лет.

Военные действия не заставили ее покинуть родную школу, говорит, что никогда даже не думала об этом.

Да, я – молодой учитель на Луганщине. Однако я вижу большой смысл в том, что я именно здесь – в этой маленькой сельской школе, где всего 43 ученика,

– рассказывает Елена Бобрышева.

По ее словам, в ее школе достаточно молодой педагогический коллектив, но никто не хочет покидать школу. Ее личная мотивация оставаться здесь – это ученики. "Дети же все одинаковые, и все они нуждаются в обучении и поддержке", – добавляет учительница.



Учительница Елена Бобрышева / Фото УП.Жизнь

Однако педагог столкнулась с двумя проблемами – недостаточным технологическим оснащением и частичным непонимание украинского языка.

Она говорит, что дома дети общаются преимущественно на русском, поэтому не понимают украинские фразы или отдельные слова.

Тогда приходится объяснять, подбирая синонимы. Моя задача – объяснить, заинтересовать, а не навязывать, чтобы у детей формировалась любовь и к процессу обучения, и к языку и стране. Роль учителя здесь – главная,

– признается Бобришева.

"Патриотизм должен быть нормой в школе"

А учитель Геннадий Иванченко с Приазовья уже 34 года работает в школе. Его активная жизненная позиция, волонтерская деятельность, помощь военным вызывают у школьников уважение и восхищение.

"События 2013 – 2014 годов полностью изменили не только жизнь страны, но и каждого украинца. Я понял, что не могу оставаться в стороне от происходящего в нашем государстве", – рассказал он.



Учитель Геннадий Иванченко / Фото УП.Жизнь

Поэтому Геннадий Иванченко на предметах "Защита Украины" и физкультура больше внимания уделяет именно патриотическому воспитанию детей. "У меня четкая позиция по этому вопросу – национально сознательная и физически здоровая молодежь", – добавляет он.

Учитель за семь лет своей волонтерской деятельности объехал всю линию разграничения, неоднократно бывал на передовых позициях, поддерживая защитников.

По его словам, в Мариуполе многие знают о его проукраинских настроениях. Поэтому в школу часто приводят детей родители-патриоты.

Эти дети знают и любят свой город, изучают историю Украины и видят свое будущее в контексте страны. Они черпают информацию из различных источников, постоянно пополняя свой багаж знаний,

– говорит Иванов.

Поэтому учитель вместе с детьми устраивает концерты для военных, организует встречи с деятелями культуры и писателями, посещает патриотические мероприятия и тому подобное.

"Кто если не я?"

У учительницы Ольги Олейник из Донецкой области после рождения дочери с инвалидностью было много сложностей в жизни. Из-за болезни дочери она была вынуждена уволиться с должности воспитательницы в детском саду.

И когда Ольгу пригласили на должность лаборанта, она увидела в этом "знак судьбы". И на следующий же год поступила на факультет психологии и педагогики.

Нереализованные мечты и долгие годы без любимой работы и заработка сказались – я погрузилась в самообразование и педагогику с головой,

– говорит она.

Теперь Елена Олейник – учитель, и особое внимание уделяет обучению детей с ООП и психологической помощи семьям, воспитывающим таких детей. "Такая и моя дочь. А кто, если не я? Я по собственному опыту знаю, насколько нужна такая помощь", – говорит она.



Учительница Елена Олейник / Фото УП.Жизнь

Когда началась война, Ольга Олейник самостоятельно организовала дистанционное обучение для учащихся начальных классов, создав образовательный сайт. Налаженная "дистанционка" понадобилась во время пандемии.

А о своей работе она говорит очень просто: "Моя мечта осуществилась – я учитель! Горжусь этим званием и успехами своих учеников".

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К слову, каждый может номинировать любимого учителя на премию Global Teacher Prize Ukraine, заполнив заявку на сайте. Подать заявку могут и сами педагоги до 1 августа 2021 года.

Приз для главного победителя – 250 тысяч гривен и помощь в реализации образовательного проекта. Победители в номинациях получат образовательные путешествия и ценные подарки от организаторов и партнеров.