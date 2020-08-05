Выпускники школ напряженно пережили последние месяцы учебного года. Ведь несмотря на привычное и волнующее для всех ВНО в этом году все страны ожидало новое испытание – пандемия COVID-19.

И многих школьников очень огорчил тот факт, что из-за коронавируса школьникам запретили праздновать выпускной вечер. Однако учителя и родители придумали отличный способ обойти все правила и поздравить учеников с окончанием школы, пишет 24 канал.

Интересно Поступающие уже создали почти 90 тысяч электронных кабинетов

В соцсети появились креативные видеопоздравления для выпускников. Эти ролики наполнены искренностью, юмором, танцами и песнями. Поэтому, обязательно выделите несколько минут и посмотрите их.

К примеру, видеоролик от тернопольских учителей начинается с рассказа об их успехах в работе с онлайн-технологиями. Педагоги сказали, что научились общаться через мессенджер, публиковать сообщения в инстаграме, телеграмме и даже ставить лайки.

А лучшим сюрпризом этого видео стала песня, посвященная выпускникам. Под звуки известной всем песни "Прекрасный город Тернополь" учителя спели собственные слова. "Вставай, сонце! Життя зіграємо по нотах! Європа почекає, ми поїдем в файне місто Тернопіль!", – звучит в песне.

Смотрите видео, как тернопольчане поздравили выпускников с окончанием школы

Отметим, что на ютубе это видео уже набрало почти 40 тысяч просмотров.

Также своим креативом поражает видеоролик днепровских учителей, они говорят слова песни "Все зависит от нас самих" известной певицы Елки.

"Вот и закончились школьные годы. Перед вами открывается новый мир, совсем другой, не такой, как был раньше. И то, какой будет ваша взрослая жизнь, все зависит от вас самих", – поздравила выпускников учительница.

Смотрите видео, как учителя из Днепра поздравили выпускников с окончанием школы

Ниже опубликованы еще несколько интересных видеопоздравлений от учителей и родителей:

Видеопоздравления от учителей Бродовской ООШ в песне Ани Лорак:

Видеопоздравление от педагогов Миргородской гимназии им. Т. Г. Шевченко:

Видеопоздравление от классных руководителей и первых учителей в Харьковской области:

Видеопоздравление выпускникам от оригинальных родителей: