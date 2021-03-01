Первый этап сертификации – независимое тестирование – учителей начальных классов прошел 27 февраля. Участие в нем приняли 1622 учителя из 1755 зарегистрированных. Когда будут результаты – читайте в материале.

Сертификация учителей − это внешнее оценивание профессиональных компетентностей педагогов. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем педагогического мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.

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Как прошел первый этап сертификации

Первый этап сертификации проводили региональные центры оценивания качества образования на местах. Учителя в течение трех часов отвечали на 100 тестовых вопросов.

На протяжении тестирования учителя выполняли задания на:

оценку их предметных компетентностей;

определение осведомленности в современных и традиционных методах и приемах обучения;

организации безопасной и комфортной среды;

планировании образовательного процесса.

Когда будут результаты? Ожидается, что результаты независимого тестирования учителя появятся в кабинетах участников сертификации не позднее 17 марта. Вместе с ними они получат информацию о допущении или недопущении учителя к следующему этапу (чтобы пройти дальше, надо набрать 60 баллов).

Когда будут следующие этапы сертификации

К каждому следующему этапу будут допускать тех участников, которые успешно прошли предыдущий.

В целом сертификацией предусмотрено три вида оценивания: независимое тестирование, самооценка педагогического мастерства, изучение практического опыта.

Как будут проходить другие этапы:

с 29 марта до 20 апреля будет проходить второй этап сертификации, где учителя оценят собственное педагогическое мастерство (во время самооценки нужно заполнить анкету – оценить компетентность, знания педагогики, методики обучения. Учитывается участие в семинарах, владение онлайн-инструментами и тому подобное);

с 20 сентября по 12 ноября пройдет третий этап, где учителя покажут практический опыт (эксперты будут оценивать опыт педагогов в онлайн-режиме).

Отметим, что учителя, которые успешно пройдут сертификацию, в течение трех лет будут получать ежемесячную доплату в размере 20% к зарплате.

Успешное прохождение сертификации будет засчитано как прохождение очередной (или внеочередной) аттестации учителем с присвоением ему следующей категории или подтверждением имеющейся высшей категории.