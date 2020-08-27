Профсоюз обратился к правительству по защите и страхованию учителей от коронавируса в период обучения во время пандемии, ведь они в повышенной зоне риска. Педагоги также требуют увеличить финансирование образовательной отрасли на период карантина.

Соответствующее обращение Центральный Комитет профсоюза работников образования и науки направил в Кабмин, председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВР Сергея Бабака и в.и.о министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, говорится на официальном сайте профсоюза.

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В нем педагоги просят обеспечить государственную защиту педагогам и другим работникам учебных заведений, которые должны обучать детей в условиях карантина.

Ведь на учителей сейчас возложена еще и задача организовать при необходимости дистанционное обучение, общаться с учениками и их родителями и тому подобное. А это приводит к сложности и напряженности в работе.

К тому же, педагоги отметили, что учителя находятся в повышенной зоне риска заболевания COVID-19. Потому что они имеют постоянный и длительный контакт с воспитанниками и учащимися учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионально-технического, высшего образования и их родителями.

Профсоюз просит правительство принять следующие меры:

увеличить финансирование образовательной отрасли на период карантина и не допустить распространения коронавируса, а также как можно быстрее ввести целевую государственную образовательную субвенцию;

ввести обязательное государственное страхование работников учебных заведений на случай заболевания COVID-19 и разработать соответствующий порядок его осуществления;

принять решение о направлении средств специально созданного Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями на период действия карантина на финансирование нужд учреждений образования;

вернуть МОН изъятых из его бюджетных программ в этот фонд расходов в объеме более 4,9 миллиарда гривен, согласно закону О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как должны работать учителя с 1 сентября в условиях карантина

По рекомендациям Минздрава, педагоги, обучающие учащихся в "желтой" или "зеленой" зоне, должны соблюдать соответствующую дистанцию, но преподавать свой предмет они могут без масок. Однако в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют проводить урок в защитных щитках. Допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Если у них температура выше 37,2°C, им запрещено будет работать.

Правила работы работников образовательных учреждений на период карантина / инфографика 24 канала