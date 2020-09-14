В госбюджете на 2021 год предусматривают увеличение заработных плат учителей в связи с ростом минимальной заработной платы. Так, педагоги получат 30% надбавки.

Об этом на пресконференции сказал министр финансов Сергей Марченко, передает 24 канал.

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По его словам, 102,5 миллиарда гривен предлагают направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат более 400 тысячам учителей. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%.

Кроме того, предусмотрено восстановление программ поддержки "Новая украинская школа". На это выделят 1,4 миллиарда гривен. Расходы на высшее образование предлагаются на уровне 49,2 миллиарда.

К слову, в проекте госбюджета на финансирование сферы образования предусматривается 173,8 миллиарда гривен. На что пойдут деньги – читайте здесь.