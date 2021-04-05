Учителя и медики имеют наименьшие зарплаты в Украине. Так, если средняя зарплата в феврале 2021 года составляла более 12 тысяч гривен, то средняя зарплата педагогов – 11 тысяч гривен.

По расчетам Минсоцполитики, заработная плата работников образования и медицины остается ниже, чем средняя по экономике.

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По данным Федерации профсоюзов Украины, средняя зарплата в этих сферах такая:

учителя в среднем получают 11 026 гривен (87,9% от средней по экономике).

медики в среднем имеют 10 960 гривен (87,3% от средней по экономике).

В целом средняя зарплата в Украине в феврале 2021 года составила 12 549 гривен. Интересно, что по сравнению с февралем 2020 года она выросла на 15,7%.

Добавим, что по региональному признаку в феврале 2021 года наибольшей средняя зарплата была в Донецкой области (13 224 гривны) и Киеве (18 504 гривны).

Какой будет зарплата учителей в 2021 году

Правительство одобрило увеличение зарплат учителей. Поэтому, с 1 января 2021 педагоги получили на 20% большую ставку.

Согласно тарифной сетке, учитель I категории получает заработную плату по 12 тарифному разряду. На сегодня ставка по такому разряду составляет 4 717 гривен.

Так, ставка учителя I категории с 1 января 2021 года увеличилась до 6 тысяч 61 гривны.

В то же время ставка учителя высшей категории с 1 января 2021 года поднялась до 6 тысяч 461 гривны.

Но в декабре 2021 года зарплаты вырастут еще на 8,3%.