Учителя подали в суд на ученика, который делал на них мемы: как накажут его родителей

Ученик львовской школы №10 публиковал мемы на своих учителей в социальной сети. Но педагоги восприняли карикатуры на себя как буллинг, поэтому подали на школьника в суд.

Из-за обращения учителей Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца школьника за мемы на педагогов.

К теме Выпускница подала апелляцию из-за результата на ВНО-2021 по истории и отстояла 200 баллов

В материалах дела указано, что еще в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени Святой Марии Магдалины создал страницу в инстаграме, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Однако учителям такая идея парня не понравилась. Они восприняли мемы как буллинг и написали соответствующее заявление в полицию.

Какое наказание понесет отец ученика

Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.

Поэтому суд признал его виновным по статье № 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и оштрафовал на 850 гривен.

Кроме этого, он должен заплатить 420 гривен судебного сбора. Добавим, что на постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.

К слову, выпускница подала апелляцию из-за несправедливой оценки задания на ВНО-2021 по украинскому языку, но это лишь усложнило все, и у нее забрали 12 баллов. Детали истории – читайте здесь.