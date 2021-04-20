В соответствии со статьей закона об отпусках, по желанию педагога в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск.

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Кроме того, датой увольнения педагога-пенсионера в таком случае должен быть последний день отпуска. Тогда он будет оплачиваемым.

Так, в случае увольнения работника ему могут предоставить неиспользованный отпуск по желанию. Тогда действие трудового договора продлевается до окончания отпуска.

Также государство гарантирует учителям выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска.

Если ежегодный отпуск не предоставляется до увольнения, тогда выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск, а выплата денежной помощи не осуществляется.

К слову, правительство в прошлом году приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже с 1 января 2021 года получили на 20% большую зарплату. В то же время с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,3%.