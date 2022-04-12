В Вильнюсе муниципалитет получил информацию об учителях, распространявших российскую пропаганду на уроках. А также публиковали соответствующие сообщения на своих страницах в соцсетях.

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"Когда мы стали выяснять ситуацию, учителя подали заявления об увольнении. Сейчас их уже нет в школах. Однако увольнение по собственному желанию не мешает им устроиться на работу в другой школе", – сообщил вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

По его словам, руководство школ должно выявлять таких людей и позаботиться, чтобы они не работали в учебном заведении. Не дожидаясь, когда обратятся родители.

Пока сообщают о 2 таких учителях.

Томас Гульбинас добавил, что муниципалитет консультируется с юристами по поводу увольнения таких учителей по статье. И пытается сделать так, чтобы они не смогли впоследствии устроиться в другую школу.

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