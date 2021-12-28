Как учителя оценивают результаты пилотирования НУШ: результаты опроса

С 2017 года в Украине приступили к пилотированию Новой украинской школы. А уже с 1 сентября 2018 года все школьники 1 класса начали обучение в НУШ. Каким было обучение – читайте комментарии учителей.

Министерство образования и науки совместно с ГНУ Институт образовательной аналитики обнародовали результаты исследования реализации НУШ в пилотных школах.

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Мониторинг осуществлялся в семь этапов на протяжении 2017 – 2021 годов, последний этап реализован в мае 2021 года. Для этого опросили учителей пилотных классов.

Результаты пилотирования НУШ

Компетентности

Учителя оценивали, прежде всего, приобретение учениками ключевых компетентностей. Так, 84% респондентов отметили, что во время пилотирования больше всего внимания уделялось формированию языковой компетентности (владение государственным языком).

В фокусе также оставались математическая (80%), культурная (81%) компетентности и обучение в течение жизни (80%).

Три из этих четырех компетентностей связаны с преподаванием конкретных предметов (украинский язык, искусство и математика), что, по мнению исследователей, свидетельствует о недостаточном внимании к другим темам и сохранении тенденции попредметного преподавания.

Также учителя подчеркнули, что определенные компетентности оставались без внимания педагогов или им не было уделено достаточного внимания. В частности, тремя "антилидерами" стали:

формирование предприимчивости и финансовой грамотности (отмечали 57% респондентов),

способность общаться на иностранных языках,

информационно-коммуникационная компетентность (несмотря на то, что в условиях дистанционного и смешанного обучения ее формирование должно быть главным).

Ответы учителей касательно фокусирования на ключевых компетентностях

Педагогические практики

Наибольшее положительное влияние на обучение учителя пилотных классов видят во введении:

исследовательских методов обучения (97% опрошенных),

интегрированного и проектного подходов, поисковых заданий (93% опрошенных),

обучающих игр (89% опрошенных).

Еще 91% учителей пилотных классов считают полезным решение заданий, связанных с повседневной жизнью.

Принятие учениками самостоятельных решений относительно выбора книг для чтения, заданий к выполнению, возможность самостоятельно ходить во время уроков педагоги считают не слишком удачным решением, ведь это ослабляет дисциплину.

Влияние педагогических практик и приемов (по результатам анкетирования педагогов)

Оценивание

Меньше половины учителей пилотных классов НУШ (47%) положительно оценили отмену балльного оценивания в начальной школе.

Остальные считают, что традиционное бальное оценивание более понятно всем участникам образовательного процесса, мотивирует к обучению и привлекает внимание родителей к обучению их детей.

В то же время преимущества уровневого оценивания отметили 52% респондентов. Хотя и отметили недостатки нынешней системы, среди которых:

несовершенство в целом,

непонятность некоторых формулировок,

большое количество индексов в свидетельстве достижений.

Часть опрошенных учителей считают, что с 3 класса следует начинать бальную оценку, чтобы сохранить мотивацию учеников к обучению.

Кроме того, более 80% педагогов считают положительным и полезным формовочное оценивание, поскольку это помогает ученикам выявлять сильные стороны, акцентировать на том, над чем еще предстоит поработать, формирует умение аргументировать, выражать мнение, дискутировать и т.д.

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Учителя отмечают, что важными моментами формовочного оценивания являются самооценка (85%), оценка учениками друг друга (84%) и совместная с учениками разработка критериев оценивания (69%).

Кстати, реформа Новой украинской школы в Украине стартовала в 2017 году. Однако в то время никакого государственного стандарта ее проведения не было. Также у учителей не было утвержденных образовательных программ. Подробности – читайте в статье.