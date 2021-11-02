Учителя оценивают готовность школ к обучению хуже, чем родители: опрос

Более 20% учащихся и учителей оценивают состояние готовности школ к учебному году негативно. Интересно, что этот показатель выше среди педагогов. Это худшая оценка готовности образовательных учреждений за последние шесть лет.

Опрос по проблемам образования и его реформирования провел Институт социальной и политической психологии НАПН Украины. Опросили 2000 человек во всех регионах Украины.

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Однако есть и положительные результаты. Вполне или скорее положительно готовность учебных заведений оценивают около половины респондентов, среди учителей – 55,2%.

Оценка дистанционного обучения

Качество организации дистанционного обучения в этом году оценивают лучше, чем в прошлом. Большинство семей, в которых есть школьники (52,1%) или студенты (65%), сообщили, что во время весеннего локдауна в их заведениях было организовано обучение в онлайн-режиме.

В то же время совсем не было организовано дистанционного обучения в этом году для 4,6% семей с детьми школьного возраста (в 2020 году – для 7,7%).

Если сравнить с началом прошлого учебного года, то несколько улучшилось оснащение техническими средствами для обучения в дистанционном режиме. В 2020 году полностью были обеспечены 62,6% опрошенных, а в 2021 году – 71,2%.

Однако 10,7% до сих пор не имеют ни компьютера, ни стабильного подключения к интернету.

Ранее эксперты исследовали, что отношение украинцев к онлайн-обучению преимущественно скептическое. Лишь каждый пятый респондент (21,3%) соглашается, что благодаря дистанционке студенты становятся более дисциплинированными и самостоятельными, 66,1% так не считают.