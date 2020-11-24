Исследования показывают, что во время пандемии учителя работают больше и испытывают профессиональное выгорание. А как чувствуют себя ученики во время дистанционного обучения и сколько детей посещают занятия – читайте в материале.

В октябре 2020 года некоммерческая организация RAND провела опрос учителей и директоров школ США по поводу их работы во время пандемии, сообщает издание "Освіторія".

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Как COVID-19 повлиял на школы в США

Большинство американских школ перешли на дистанционное обучение еще весной 2020 года. Однако педагоги считают, что качество преподавания снизилось из-за этого.

Так, 59% учителей сказали, что держали контакт со всеми или большинством своих учеников, а 17% педагогов ответили, что совсем не давали обратной связи своим подопечным по поводу их работ.

Как сегодня работают американские школы? Большинство школ США сегодня работают в дистанционном или смешанном формате.

Лишь 33% школ обучают детей полностью дистанционно, еще 47% школ работают в смешанном формате. А остальные 20% директоров рассказали, что у большинства их учеников живые встречи с учителями.

Как ученики готовятся к занятиям

66% учителей признаются, что в этом году большинство учеников хуже подготовлены к урокам, чем в предыдущие годы. Еще 27% педагогов написали, что их дети значительно хуже владеют материалом, чем раньше.

Кроме того, 59% учителей написали, что выставляли ученикам оценки на протяжении всей осени 2020 года.

Как учителя проводили уроки? 55% сказали, что преподавали новый материал ученикам, а 45% — что преимущественно они с детьми проходили повторение.

Как ученики посещают уроки и выполняют задания? Лишь 69% учащихся выполняли все или большинство заданий во время обучения в сентябре-октябре. 86% учеников присутствовали на уроках. Хотя показатели посещаемости детей в школах с очным обучением выше — 91%.



Учащиеся в США учатся по измененной или дистанционной форме / Фото gannett-cdn

Как чувствуют себя учителя на дистанционном преподавании

80% педагогов признались, что чувствуют. В частности 57% учителей написали, что работают больше часов в неделю во время COVID-19, чем это было раньше, а 25% педагогов думают о том, чтобы уволиться.

Чего не хватает учителям и школам? Американские школы испытывают значительную нехватку квалифицированных учителей для замены из-за того, что многие педагоги болеют COVID-19. А учителя на дистанционном обучении жалуются, что им не хватает поддержки от директоров школ и местных органов образования.