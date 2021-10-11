Учителя не вакцинируются: в Одесской области ученики идут на дистанционку или самоизоляцию
Источник:сайт Одессы "048"
В Одесской области более 120 школ работает дистанционно. Все из-за того, что учителя отказываются вакцинироваться. В то же время ученики массово идут на самоизоляцию.
Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров во время брифинга сообщил, что по состоянию на 11 октября более 122 школ на онлайн-обучении. В учебных заведениях нет достаточного количества вакцинированных работников.
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Ученики массово идут на самоизоляцию
По словам Виталия Гончарова, сейчас на самоизоляции находятся более 7,5 тысячи учеников и 542 работника школ в Одесской области.
Также главный санврач отметил, что с начала нового учебного года COVID-19 заболели 751 школьник и 326 учителей. Ухудшение ситуации в учебных заведениях началось со второй половины сентября.
Добавим, что во Львове усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Уже с 18 октября все учебные заведения переводят на дистанционное обучение.
К слову, 7 октября Минздрав отнес учителей в перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.
Так, все работники школ, садов, колледжей и вузов должны в течение месяца сделать прививки против COVID-19, в противном случае они будут отстранены от работы в учебном заведении.