Учителя до сих пор точно не знают, ждать ли им обещанное повышение зарплат в следующем году. Эксперты отмечают, что педагоги могут получить меньше, чем ожидается.

Депутат от "Голоса" Наталья Пипа рассказала в своей колонке на "Украинской правде", что между первым и вторым чтением бюджета на 2021 год по образовательной субвенции забрали почти 3 миллиарда гривен.

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По ее словам, изначально бюджет предусматривал повышение зарплат почти на 30%. Так, Принятый в первом чтении проект бюджета предусматривал образовательную субвенцию местным бюджетам на зарплаты педагогов в размере 102,5 миллиарда гривен.

Понятно, что этих денег недостаточно во исполнение 822 постановления, которое предусматривает трехэтапное повышение должностного оклада. Только на внедрение первого этапа нужно минимум 50 миллиардов гривен. Таких денег в бюджете нет,

– сказала депутат.

Кроме того, этих средств не хватило бы и на то повышение, которого требует профсоюз педагогов через увеличение коэффициента оклада до 1,5. Ведь на такое повышение нужно более 34 миллиарда гривен, которых в бюджете нет.

Наталья Пипа добавила, что 25 миллиардов гривен должно хватить на повышение зарплат, которое педагогам обещал врио министра образования Сергей Шкарлет (поднятие зарплат на 20% с января и еще 8,3% с июля 2021 года). Однако этого также не произойдет.

Куда "исчезла" треть обещанного повышения зарплат? Правительство в очередной раз остановило постановление 822, а также перенесло сроки повышения минимальной заработной платы: с июля 2021 на декабрь 2021.

Поэтому педагоги не получат в июле повышение на 8,3% и, соответственно, вместо обещанного повышения зарплат в следующем году на 28% они будут иметь лишь 20%,

– подчеркнула депутат.

Пипа напомнила, что законодательство Украины предусматривает выделение на образование 7% от годового ВВП, однако в следующем году эта цифра составляет 6,6% (а в 2019 году образование получило 6,2% от ВВП, в 2020 году – лишь 5,7%).