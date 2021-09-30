Учителя не получат ноутбуки для дистанционного обучения как минимум до зимы

Из-за карантинных ограничений снова подняли вопрос дистанционного обучения, однако школы до сих пор не обеспечены необходимой техникой. Учителям пообещали закупить более 60 тысяч ноутбуков, однако это смогут сделать лишь через несколько месяцев.

Журналисты обратились с запросом в Министерство образования, чтобы узнать, когда ситуация с оснащением школ техникой изменится. Оказалось, что пока нет даже тендеров на покупку ноутбуков.

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"По состоянию на 28 сентября опубликованы объявления о проведении открытых торгов и продолжаются тендерные процедуры по осуществлению закупок для школ всех областей, а также семи районов города Киева (на 58 844 ноутбука)", – сообщили в МОН.

По данным МОН, проведение аукционов в большинстве областей запланировано на октябрь. Соответственно, заключение договоров и доставка ноутбуков по школам состоится в ноябре – декабре.

Добавим, что на новые ноутбуки используют почти 980 миллионов гривен субвенции на борьбу с COVID-19 в школах. С учетом софинансирования из местных бюджетов ожидаемая стоимость ноутбука – 20 тысяч гривен.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;

школы с количеством учеников не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения. Если школа уйдет на дистанционку, то ноутбуки на это время могут предоставляться в пользование учителя для обучения учеников.

В то же время школы в некоторых областях уже переходят на дистанционку. В МОН рассказали, что сейчас на онлайн-обучении находятся более 3 тысяч школ. В частности, есть области, где на дистанционном обучении до сих пор более 40% школ – это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.