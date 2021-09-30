Журналисты обратились с запросом в Министерство образования, чтобы узнать, когда ситуация с оснащением школ техникой изменится. Оказалось, что пока нет даже тендеров на покупку ноутбуков.

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"По состоянию на 28 сентября опубликованы объявления о проведении открытых торгов и продолжаются тендерные процедуры по осуществлению закупок для школ всех областей, а также семи районов города Киева (на 58 844 ноутбука)", – сообщили в МОН.

По данным МОН, проведение аукционов в большинстве областей запланировано на октябрь. Соответственно, заключение договоров и доставка ноутбуков по школам состоится в ноябре – декабре.

Добавим, что на новые ноутбуки используют почти 980 миллионов гривен субвенции на борьбу с COVID-19 в школах. С учетом софинансирования из местных бюджетов ожидаемая стоимость ноутбука – 20 тысяч гривен.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;

школы с количеством учеников не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения. Если школа уйдет на дистанционку, то ноутбуки на это время могут предоставляться в пользование учителя для обучения учеников.

В то же время школы в некоторых областях уже переходят на дистанционку. В МОН рассказали, что сейчас на онлайн-обучении находятся более 3 тысяч школ. В частности, есть области, где на дистанционном обучении до сих пор более 40% школ – это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.