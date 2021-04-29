Учителя не получат надбавок от государства

Об этом говорится в ответе МОН на обращение Профсоюза работников образования и науки касательно дополнительной надбавки в размере 50% должностного оклада учителей.

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Так, в Минобразования сообщили, что реализация выдвинутого предложения по установлению педагогам дополнительной надбавки в размере 50% ставки за работу в опасных условиях труда потребует существенных дополнительных расходов.

“По информации Министерства финансов, указанные расходы в государственном и местных бюджетах на 2021 год не учтены”, – отметили в МОН.

Премии учителям могут выписывать директора

В то же время в Министерстве образования и науки добавили, что устанавливать такие доплаты и надбавки к заработным платам имеют право руководители учреждений в пределах фонда заработной платы, который утвержден в сметах доходов и расходов.

Так, работникам учебных заведений для компенсации за работу в опасных условиях труда и повышенного риска для здоровья директором может быть установлена надбавка за сложность и напряженность в работе в размере до 50 процентов ставки заработной платы,

– ответили в МОН.

Кроме того, в МОН сообщили, что ведомство обращалось в региональные Департаменты образования и науки с рекомендацией направлять остатки образовательной субвенции на обеспечение проведения дистанционного обучения и премирования учителей. В частности, установление им надбавок.

"Местные органы исполнительной власти могут самостоятельно принимать решения по установлению стимулирующих выплат педагогам", – ответили в МОН.

К слову, правительство в прошлом году приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже с 1 января 2021 года получили на 20% большую зарплату. В то же время с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,3%.