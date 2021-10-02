Учителя не обязаны проводить воспитательные часы, – профсоюз педагогов

Профсоюз работников образования и науки выяснил, что учителя не обязаны проводить воспитательные часы для учеников, а также вести планы или конспекты таких часов.

В МОН направили официальный запрос с вопросом, существует ли нормативный акт, который бы обязывал учителей проводить воспитательный час в определенный день и время.

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В Министерстве образования ответили, что вопросами воспитательной работы учеников конкретного класса занимается классный руководитель.

Согласно приказу МОН, планы работы классных руководителей, воспитателей, библиотекарей, методических объединений, кружков, спортивных секций, поурочные планы, которые составлялись на основе календарно-тематических, стали необязательными,

– говорится в сообщении.

Эти документы могут создаваться только по решению педсовета школы и иметь произвольную форму и структуру. Кроме того, план воспитательной работы не относится к перечню документов, подлежащих утверждению или регистрации в школе.

Воспитание учеников в школе

Предполагается, что воспитание учеников осуществляется не только через проведение отдельных воспитательных часов, но и в процессе обучения как сквозное.

Такое воспитание проводится через:

внесение ценностных составляющих в содержание учебных предметов (в частности, отработки учениками конкретных здоровьесохраняющих навыков и умений, подлежащих поведенческих действий, их мотивацию на здоровый и безопасный образ жизни, решение конкретных учебных и жизненных ситуаций; воспитание осознания ценности собственного государства и тому подобное);

взаимодействие учителя с учеником на партнерских началах как на уроках, так и во внеурочное время (активное включение детей в организацию учебного дня, партнерство между учителем);

использование учителем демократического стиля общения с учениками;

создание условий для творческой самореализации каждой личности (навыки командной и проектной работы, где учитель осуществляет управленческую функцию и побуждает к исследованию).

Обязательно ли вести конспект воспитательного часа? Ведение конспекта необязательно, однако если он способствует организации мероприятия – учитель может его составлять. Также для проведения воспитательного часа учитель может использовать дополнительные материалы.