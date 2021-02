Украинская учительница Александра Журавлева признается, что в Канаде уроки проходят медленно, дети учатся с помощью игр. Как в школе учителя планируют и проводят уроки – читайте в материале.

Украинка, которая работает в первом классе в канадской школе, рассказывает, что когда она за время учебного года ни одного года не заканчивала учебник по английскому языку, не довыполняла своего планирования. Но в Канаде учителя не гонятся за программой.

Как учителя планируют уроки в Канаде

По словам Журавлевой, там опытные учителя пишут планирование на неделю и сразу готовят материалы по возможности на несколько дней вперед.

У одной учительницы есть "окно" в пятницу, поэтому она составляет планирование на неделю вперед и заранее готовит все раздаточные материалы. А уже в воскресенье она приезжает в школу на час, привозит материалы и раскладывает на парты учеников,

– говорит Журавлева.

Во время свободного "окна" в понедельник она готовит все материалы на вторник и среду. А уже в среду планирует уроки на четверг и пятницу. "Конечно, всю подготовку к урокам невозможно сделать за три окна в неделю. Поэтому, ежедневно после уроков с 14:30 до 16:00 педагоги доделывают материалы в школе", – добавляет украинка.

Как выглядит планирование? Учительница на большом листе А3 (где написано расписание уроков в неделю) напротив каждого предмета пишет свой план по пунктам. И этот план прикрепляет кнопками на доску возле стола.

А в столе учителя лежат материалы, которые сложены в 5 папок: "Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница". Так, к примеру, в папке "четверг" в расписании – два урока рисования, на которых дети будут делать снеговика. В файликах находятся заранее подготовленные листы, нарезанные носы-морковки и цветные шарфики и тому подобное.

Затем будет проводиться беседа о мире – для этого учительница распечатала и небольшие буклеты-раскраски.

По словам украинки, такое планирование является удобным для таких случаев, когда учитель выходит на замену. Он видит все пункты, которые должен выполнить и в соответствующей папке готовы все распечатки, в которых будут работать дети.

Как учителя проводят уроки

Какой темп урока

В школе в Канаде никто никуда не спешит. Например, программа за сентябрь-октябрь требует: научиться считать и писать до 20, считать двойками, пятерками, называть числа. И это все за 6 уроков математики в неделю.

Первую неделю я наблюдала, а с понедельника взялась проводить урок математики. Спросила у Кимберли темы уроков, что я должна объяснять детям и над чем работать. На что она ответила: "считай до 20",

– сказала учительница.

Для такого урока Александра Журавлева нашла интересные распечатки, раскраски и т. п. на тему "Счет до 20", придумала несколько игр с числами. Поэтому целых 6 уроков ученики в классе, не спеша, считали до 20, писали числа на белых дощечках, играли в игры с кубиками и фишками, вырезали и клеили.

Как проходят уроки

Каждый день класс начинает с календаря: обсуждают месяц, дату, день недели, погоду, считают двойками, пятерками и десятками рабочие дни.

А каждые десять дней к первоклассникам приходит Zero the Hero (нолик-Герой), приносит лист-раскраску и конфету. Поэтому дети с радостью считают дни до следующего прихода Zero the Hero.

После этого идет устная работа – ученики считают до 20 вперед-назад (иногда с видео) и играют в разные игры. Затем дети работают с "инструментами": Учитель называет число, а ученики составляют столько это кубиков-лего или пишут число на доске.

Во время урока также есть небольшая музыкальная минутка для того, чтобы потанцевать и попеть. И за 20-25 мин до конца урока школьники приступают к Писанию. Каждый ученик получает тетрадь по математике и лист с заданием: вырежи число-мороженое и приклей "правильному" пингвину; посчитай тыквы и впиши число на избушке ведьмы и тому подобное.

Когда ученики выполнят задание, они вклеивают лист в тетрадь по математике. Если все верно – учитель рисует звездочку. Слова "ошибка" в школе Канады избегают, а говорят что-то позитивное и добавляют замечание: "Вау, ты так хорошо нарисовал домики, а перечисли их еще раз!".

Но все дети работают по разному темпу – кто-то сдает работу уже через 7-10 минут, а некоторым детям надо для работы 15-20 минут.

Что делать в такой ситуации? В классе всегда есть коробочки с инструментами (кубики, фишки, маркеры), коробочки с игрушками (лего, деревянные кубики, пластиковые фигурки, конструкторы) и книги для чтения молча. Поэтому если ученик справился с заданиями быстрее, то он тихонько за партой складывает лего или листает книжечку.

Уборка парты. Интересно, что за 5 минут до звонка школьникам надо убрать свое рабочее место: сдать тетради, карандаши, ножницы спрятать в ящик, выбросить в мусорку бумажки, сложить игрушки и тому подобное. А потом одеться во двор и выстроиться у двери.

"Так выглядит урок 95 минут математики. Но дети не устают, потому что все было медленно, дети много играли и даже не поняли, что они учились", – заключает Журавлева.