Учителя или воспитателя, который причинит вред психическому здоровью ученика, в частности совершит буллинг или аморальный проступок, могут уволить с работы.

Согласно решению Верховного Суда, совершение воспитателем или учителем аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения с ним трудового договора.

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Поэтому если учитель недостойным поведением скомпрометировал себя перед учениками или другими лицами, нарушил моральные нормы или дискредитировал себя как воспитатель, то его могут уволить с работы.

Работники, выполняющие воспитательную функцию, – учитель, педагог, воспитатель – обязаны быть людьми высоких нравственных убеждений и безупречного поведения. Личный пример преподавателя, его авторитет и высоконравственное поведение имеют важное значение в формировании сознания молодежи,

– говорят эксперты.

Из-за основания совершения аморального проступка или буллинга могут уволить воспитателей, учителей, преподавателей, практических психологов, социальных педагогов, мастеров производственного обучения, методистов, педагогических работников внешкольных учреждений и тому подобное.

Но увольнение не может быть признано правильным, если оно не подтверждено конкретными фактами или не задокументировано.

К слову, по словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в школе недопустимы методы наказания учеников с помощью травли, унижения или побоев. В частности, недопустимы и выведение из класса, подзатыльники или пинки.

Случаи буллинга учителей в школах

В школе в селе Потеличе, Львовской области, учительница несколько раз ударила по голове шестиклассника в присутствии всего класса. Педагог при этом говорила ученику: "Какое ты имеешь право? Я подошла вас разнять, правда? А не ты должен мне говорить "Чего ты сюда пришла?".

В Ровенской области преподаватель откровенно издевался над подростками. За опоздание ученики вынуждены приседать 50 раз с утяжелителем — тяжелым металлическим муляжом снаряда. Детали и видео инцидента смотрите здесь.