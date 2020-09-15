Учителя и педагогические работники могут дистанционно пройти бесплатные курсы по повышению квалификации "Искусство преподавания".

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриивский, передает 24 канал.

Интересно Шкарлет заявил, что за дистанционное обучение первоклассников отвечают учителя

Так, пройти бесплатные курсы по повышению квалификации можно на портале образовательного хаба города Киева. Курс называется "Искусство преподавания".

Для чего учителям этот курс? Он поможет подготовиться к изменениям в современном образовании. Директор "Образовательного агентства города Киева" Бадри Лолашвили заверил, что с помощью таких курсов учителя учиться преподавать в соответствии с современными требованиями общества и концепции Новой украинской школы.

Какие есть модули курса:

Раздел 1: Организация образовательного процесса

Раздел 2. Кто нужен современным ученикам и студентам

Раздел 3. Эмоциональный интеллект для педагогов

Раздел 4. Как достичь значительных результатов в процессе преподавания

Раздел 5. SCORM-курсы (набор навыков для дистанционного обучения).

Отметим, что обучение будет проходить дистанционно. После его прохождения все участники получат сертификат с указанными часами.

Какие темы предлагаются к изучению:

Какого учителя/преподавателя хотят видеть перед собой ученики и студенты?

В чем заключается основная задача современного образования?

Как правильно построить общение с коллегами, учениками, студентами и их родителями?

Как педагогам использовать современные инновации в профессиональной деятельности?

Как сохранить баланс между работой и жизнью за пределами учебного заведения?

Интересно, что в госбюджете на 2021 год предусматривают увеличение зарплат учителям в связи с ростом минимальной заработной платы. Так, педагоги получат 30% надбавки.