Учителя могут повысить свою квалификацию с помощью онлайн-платформы EdWay

В июне заработала Национальная платформа возможностей профессионального развития педагогов EdWay. С ее помощью учителя могут онлайн повысить свою квалификацию.

Онлайн-платформа также способствует развитию партнерской среды и конкурентных условий для развития рынка возможностей повышения квалификации.

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Платформу создали из-за важности цифровизации повышения квалификации педагогов.

По словам команды EdCamp Ukraine, профессия учителя это серьезный вызов, ведь педагоги готовят детей для будущего, для профессий, которые сегодня еще могут не существовать. Поэтому учителя должны постоянно вкладываться в свое развитие.

Кроме того, повышение квалификации требует законодательство. Так, от педагогов ожидается профессиональное развитие по меньшей мере 150 часов в течение 5 лет.

Период пандемии показал, что, к сожалению или к счастью, нет дороги назад к традиционному классу, мы должны быть гибкими, совмещать онлайновые и офлайновые формы работы, быть эффективными и всегда на связи,

– говорят в команде EdCamp Ukraine.

По каким направлениям уже сейчас можно пройти обучение:

Использование информационно-коммуникативных и цифровых технологий в образовательном процессе, включая э-обучения, информационной безопасности.

Эмоционально-нравственная компетентность.

Инклюзивная компетентность, создание безопасного и инклюзивной образовательной среды.

Речевая, коммуникационная компетентность.

Психолого-педагогические особенности учащихся определенного возраста, основы андрагогики.

Развитие профессиональных компетенций (знания учебного предмета, профессиональных методик).

Развитие управленческой компетентности.

Формирование профессиональных компетенций отраслевой направленности, овладение новейшими производственными технологиями, ознакомление с современным оснащением, оборудованием, техникой и тому подобным.

Основна целевая аудитория платформы EdWay – учителя, для которых предусмотрены

широкие возможности для поиска программ повышения квалификации и стажировки;

автоматизированная подача заявок на обучение по выбранным программам;

осуществления индивидуальной планировки собственной траектории профессионального развития и повышения квалификации;

ведения собственного электронного архива документов о результатах повышения квалификации и программ повышения квалификации и стажировки.

Платформа EdWay помогает педагогу, который ищет для себя возможности профессионального роста, найти именно те возможности, которые ему или ей нужны.