Учителя, который обзывал и угрожал ученикам в школе Киева, отстранили: детали инцидента

В киевской школе произошел скандал вокруг учителя, который якобы оскорблял и угрожал ученикам 5 класса. Родители собрались, чтобы разобраться в ситуации. Известно, что педагога пока отстранили от работы.

Детали инцидента

В школе №152 с усиленным изучением иностранных языков учитель обзывал учеников в коридоре "подо**ками, негодяями и несчастными тва**ками", и угрожал им рукоприкладством.

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"Я вам сейчас мозги вышибу на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Т*ари несчастные. Вы у меня сейчас песню споете свою. Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите? Классного руководителя сюда", – кричал педагог.

Смотрите видео, как учитель обзывал и угрожал ученикам:

Учителя отстранили

Сейчас известно, что скандального учителя отстранили от работы, он находится в больнице. Добавим, что 61-летний мужчина проработал в этой школе большую часть своей жизни.

Родители рассказывают, что педагог постоянно позволял себе неадекватное и непрофессиональное поведение. Так, школьница Ева говорит, что кто-то из детей обозвал учителя, на что тот резко и агрессивно отреагировал.

О нем рассказывают, что он хорошо преподает, интересно рассказывает об истории, но несдержан, и ему, возможно, нужна психологическая помощь. Нельзя так говорить с детьми. Это недопустимо,

– ответила ее мама Елена Новикова.

Что говорит директор школы

Директор школы №152 Наталья Витечек рассказала, что поступок учителя осудили, решение о дальнейшем сотрудничестве с ним примет управление образования.

"В приказе об объявлении ему выговора были указаны пункты, а именно общение с детьми на негосударственном языке унижения чести и достоинства детей", – отметила она.

Что делать родителям в таких ситуациях

Если ваш ребенок попал в похожую ситуацию, юристы советуют писать жалобы на имя директора школы, так как это – словесный буллинг.

Если к руководителю школы обратились родители или кто-либо другой с сообщением о буллинге, он должен в течение суток сообщить в полицию. Юрист Роман Бондаренко добавляет, что учителю могут в течение месяца отчислять около 20% зарплаты.

Если он не сделал этого, происходит сокрытие, и на директора могут составить административное взыскание – штраф или исправительные работы по месту работы.